Потеряв сознание, житель Дзержинска врезался в дерево: Водитель погиб, ребенок-пассажир пострадал

Мужчина съехал с дороги и влетел в дерево
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Мужчина потерял сознание, управляя автомобилем, и наехал на дерево в Дезржинске Нижегородской области 30 мая. В результате этого водитель скончался, а его пассажир-ребенок пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, 72-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Йети» почувствовал себя плохо и потерял сознание. Он съехал с дороги и влетел в дерево. Происшествие случилось в 13.26 около дома №29 по улице Октябрьской.
Водитель машины скончался. А его пассажир, 12-летний ребенок, пострадал в результате наезда на дерево. На машине скорой он был госпитализирован в больницу Дзержинска.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали о другой трагедии. На Георгиевском съезде в Нижнем Новгороде 27 мая скончался велосипедист. Ему стало плохо во время движения.
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