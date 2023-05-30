Потеряв сознание, житель Дзержинска врезался в дерево: Водитель погиб, ребенок-пассажир пострадал

Мужчина съехал с дороги и влетел в дерево Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Мужчина потерял сознание, управляя автомобилем, и наехал на дерево в Дезржинске Нижегородской области 30 мая. В результате этого водитель скончался, а его пассажир-ребенок пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 72-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Йети» почувствовал себя плохо и потерял сознание. Он съехал с дороги и влетел в дерево. Происшествие случилось в 13.26 около дома №29 по улице Октябрьской.

Водитель машины скончался. А его пассажир, 12-летний ребенок, пострадал в результате наезда на дерево. На машине скорой он был госпитализирован в больницу Дзержинска.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о другой трагедии. На Георгиевском съезде в Нижнем Новгороде 27 мая скончался велосипедист. Ему стало плохо во время движения.

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