Велосипедист скончался на Георгиевском съезде в Нижнем Новгороде

На место происшествия прибыли полицейские и врачи
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Трагедия произошла на Георгиевском съезде в Нижнем Новгороде 27 мая. Там скончался велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В социальных сетях стали появляться сообщения от очевидцев о смерти велосипедиста на Георгиевском съезде. Одни писали, что его сбила машина. Другие говорили о том, что мужчина не справился с управлением и влетел в дерево.
На место происшествия прибыли полицейские и врачи.
По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, велосипедисту стало плохо во время движения. Возможно, он скончался из-за сердечного приступа. Но ДТП не было причиной смерти мужчины.
На данный момент точная причина смерти велосипедиста пока неизвестна.
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