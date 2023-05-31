Второй сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская» стартует в Нижнем Новгороде 3 июня

В этом году территория фестиваля заметно увеличится. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Второй сезон ресторанного фестиваля «Гастрономическая Рождественская» пройдет этим летом в Нижнем Новгороде. Старт мероприятиям дадут уже 3 июня. Каждую субботу с 12:00 до 22:00 горожане и туристы смогут провести время на уютных летних верандах, попробовать специальные сеты и позиции в меню, а также поучаствовать в мастер-классах.

– В этом году территория фестиваля заметно увеличится – теперь она охватывает участок от улицы Широкой до площади Благовещенской, включая сквер на площади Маркина, – рассказали в АНО «Центр 800».

Программа фестиваля будет разделена на три зоны. На участке от улицы Широкой до площади Маркина можно будет посетить расширенные летние веранды, корнеры ресторанов-участников проекта, послушать диджеев и приглашенные группы, испытать себя на кулинарных мастер-классах, продегустировать напитки и блюда. Развлечение для себя здесь найдет каждый.

– В этом году география участников фестиваля расширится: в нем примут участие не только заведения, расположенные на улице Рождественской, но и бары, рестораны со всего города, – добавили организаторы фестиваля.

На площади Маркина расположатся фудтраки, а также ярмарка фермерских и ремесленных товаров ручной работы. Нижегородские мастера будут продавать городецкую и семёновскую роспись и пряники, свежий сыр и творог, изделия из дерева и украшения из натуральных камней, натуральную косметику.

Третья зона будет прогулочная. Так, следуя от площади Маркина до площади Благовещенской можно будет встретить художника-шаржиста и портретиста, посмотреть на «живые» статуи, послушать уличных музыкантов, принять участие в экскурсионной программе.

По субботам из-за гастрофестиваля улица Рождественская будет становиться пешеходной. Автомобилистам стоит запомнить, что проезд будет органичен от площади Маркина до Зеленского съезда по улице Рождественской каждые выходные в период с 3 июня по 27 августа.

Напомним, что этим летом в Нижнем Новгороде планируют провести множество культурных мероприятий, в числе которых исторические реконструкции, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также вновь одним из самых ярких событий этого лета для жителей Нижнего Новгорода станет фестиваль музыки «Столица закатов». Перед нижегородцами и гостями города будут выступать как известные артисты, так и уличные музыканты. В сквере Свердлова можно будет посетить маркет локальных брендов, лекции и мастер-классы, спортивные активности, а также насладиться вкусной едой . И чтобы уж было легче ориентироваться в огромном количестве мероприятий, «Комсомолка» публиковала программу фестиваля.