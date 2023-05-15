«Столица закатов» 2023 в Нижнем Новгороде: расписание, артисты, площадки

Публикуем программу фестиваля «Столица закатов 2023» в Нижнем Новгороде.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Фестиваль музыки «Столица закатов» из года в год становится одним из самых ярких событий для жителей Нижнего Новгорода. Предстоящим летом камерные концерты и атмосферные выступления можно будет увидеть на Нижневолжской набережной, Стрелке, набережной Федоровского и в Александровском саду. Перед нижегородцами и гостями города будут выступать как известные артисты, так и уличные музыканты. Первый концерт в рамках фестиваля состоится уже 3 июня.
Тем временем на улице Рождественской вновь пройдет гастрофестиваль, а это значит, что нижегородцы и гости города смогут провести время на уютных летних верандах, попробовать специальные сеты и позиции в меню. А в сквере Свердлова можно будет посетить маркет локальных брендов, лекции и мастер-классы, спортивные активности, а также насладиться вкусной едой и хорошей музыкой. И чтобы уж было легче ориентироваться в огромном количестве мероприятий, «Комсомолка» публикует программу фестиваля «Столица закатов 2023» в Нижнем Новгороде.
3 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Детская барахолка (сквер Свердлова);
- Концерт Квинтета Сергея Мазаева (Александровский сад);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
4 число
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
9 число
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
10 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Детская барахолка (сквер Свердлова);
- Артист ещё не объявлен (Александровский сад);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
11 число
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
17 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Концерт JP Big Band (Александровский сад).
18 число
- Открытие фестиваля «Музыка над Волгой». Музыка Моцарта (Александровский сад).
23 число
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
24 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
25 число
- Музыка Глинки (Александровский сад).
1 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Артист ещё не объявлен (Александровский сад);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
2 число
- Музыка Штрауса (Александровский сад).
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
8 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Люди в городе (сквер Свердлова);
- Концерт Fantine (Александровский сад);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
9 число
- Музыка Римского-Корсакова (Александровский сад).
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).
15 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Garage Sale (сквер Свердлова);
- Концерт Joander Santos (Александровский сад);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).
Фестиваль пройдет уже в третий раз.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
16 число
- Музыка Бородина (Александровский сад).
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).
22 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Лекторий (сквер Свердлова);
- Концерт Евгения Маргулиса (Александровский сад);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).
23 число
- Музыка Хачатуряна (Александровский сад).
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).
29 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Концерт Feduk (Александровский сад);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).
30 число
- Закрытие фестиваля «Музыка над Волгой». Музыка Чайковского (Александровский сад).
- «Соло на закате»: Нижневолжская набережная (19:15), Набережная Федоровского (20:00).
5 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Концерт Armir Lee (Александровский сад);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).
6 число
- «Соло на закате»: Стрелка (18:30), Нижневолжская набережная (19:15), Набережная Федоровского (20:00).
12 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Салют Искра! (сквер Свердлова);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:00), Стрелка (18:45), Нижневолжская набережная (19:30).
13 число
- «Соло на закате»: Стрелка (18:00), Нижневолжская набережная (18:45), Набережная Федоровского (19:30).
18 число
- «Соло на закате»: Нижневолжская набережная (18:00), Набережная Федоровского (18:45), Стрелка (19:30).
19 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Аукцион – художественная вечеринка (сквер Свердлова);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:00), Стрелка (18:45), Нижневолжская набережная (19:30).
20 число
- «Соло на закате»: Стрелка (18:00), Нижневолжская набережная (18:45), Набережная Федоровского (19:30).
25 число
- «Соло на закате»: Нижневолжская набережная (18:00), Набережная Федоровского (18:45), Стрелка (19:30).
26 число
- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);
- Концерт Zoloto (Александровский сад);
- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:00), Стрелка (18:45), Нижневолжская набережная (19:30).
27 число
- Лекторий (сквер Свердлова);
- «Соло на закате»: Стрелка (18:00), Нижневолжская набережная (18:45), Набережная Федоровского (19:30).
Отметим, что помимо «Столицы закатов» в Нижнем Новгороде этим летом планируют провести ещё множество культурных мероприятий, в числе которых исторические реконструкции, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подробнее о планах на это лето читайте в нашем материале.