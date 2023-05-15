«Столица закатов» 2023 в Нижнем Новгороде: расписание, артисты, площадки

Публикуем программу фестиваля «Столица закатов 2023» в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Фестиваль музыки «Столица закатов» из года в год становится одним из самых ярких событий для жителей Нижнего Новгорода. Предстоящим летом камерные концерты и атмосферные выступления можно будет увидеть на Нижневолжской набережной, Стрелке, набережной Федоровского и в Александровском саду. Перед нижегородцами и гостями города будут выступать как известные артисты, так и уличные музыканты. Первый концерт в рамках фестиваля состоится уже 3 июня.

Тем временем на улице Рождественской вновь пройдет гастрофестиваль, а это значит, что нижегородцы и гости города смогут провести время на уютных летних верандах, попробовать специальные сеты и позиции в меню. А в сквере Свердлова можно будет посетить маркет локальных брендов, лекции и мастер-классы, спортивные активности, а также насладиться вкусной едой и хорошей музыкой. И чтобы уж было легче ориентироваться в огромном количестве мероприятий, «Комсомолка» публикует программу фестиваля «Столица закатов 2023» в Нижнем Новгороде.

Июнь

3 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Детская барахолка (сквер Свердлова);

- Концерт Квинтета Сергея Мазаева (Александровский сад);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

4 число

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

9 число

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

10 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Детская барахолка (сквер Свердлова);

- Артист ещё не объявлен (Александровский сад);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

11 число

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

17 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Концерт JP Big Band (Александровский сад).

18 число

- Открытие фестиваля «Музыка над Волгой». Музыка Моцарта (Александровский сад).

23 число

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

24 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

25 число

- Музыка Глинки (Александровский сад).

Июль

1 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Артист ещё не объявлен (Александровский сад);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

2 число

- Музыка Штрауса (Александровский сад).

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

8 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Люди в городе (сквер Свердлова);

- Концерт Fantine (Александровский сад);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

9 число

- Музыка Римского-Корсакова (Александровский сад).

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (19:00), Стрелка (19:45), Нижневолжская набережная (20:30).

15 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Garage Sale (сквер Свердлова);

- Концерт Joander Santos (Александровский сад);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).

Фестиваль пройдет уже в третий раз. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

16 число

- Музыка Бородина (Александровский сад).

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).

22 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Лекторий (сквер Свердлова);

- Концерт Евгения Маргулиса (Александровский сад);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).

23 число

- Музыка Хачатуряна (Александровский сад).

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).

29 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Концерт Feduk (Александровский сад);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).

30 число

- Закрытие фестиваля «Музыка над Волгой». Музыка Чайковского (Александровский сад).

- «Соло на закате»: Нижневолжская набережная (19:15), Набережная Федоровского (20:00).

Август

5 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Концерт Armir Lee (Александровский сад);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:30), Стрелка (19:15), Нижневолжская набережная (20:00).

6 число

- «Соло на закате»: Стрелка (18:30), Нижневолжская набережная (19:15), Набережная Федоровского (20:00).

12 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Салют Искра! (сквер Свердлова);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:00), Стрелка (18:45), Нижневолжская набережная (19:30).

13 число

- «Соло на закате»: Стрелка (18:00), Нижневолжская набережная (18:45), Набережная Федоровского (19:30).

18 число

- «Соло на закате»: Нижневолжская набережная (18:00), Набережная Федоровского (18:45), Стрелка (19:30).

19 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Аукцион – художественная вечеринка (сквер Свердлова);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:00), Стрелка (18:45), Нижневолжская набережная (19:30).

20 число

- «Соло на закате»: Стрелка (18:00), Нижневолжская набережная (18:45), Набережная Федоровского (19:30).

25 число

- «Соло на закате»: Нижневолжская набережная (18:00), Набережная Федоровского (18:45), Стрелка (19:30).

26 число

- Гастрономическая Рождественская (улица Рождественская);

- Концерт Zoloto (Александровский сад);

- «Соло на закате»: Набережная Федоровского (18:00), Стрелка (18:45), Нижневолжская набережная (19:30).

27 число

- Лекторий (сквер Свердлова);

- «Соло на закате»: Стрелка (18:00), Нижневолжская набережная (18:45), Набережная Федоровского (19:30).

Отметим, что помимо «Столицы закатов» в Нижнем Новгороде этим летом планируют провести ещё множество культурных мероприятий, в числе которых исторические реконструкции, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подробнее о планах на это лето читайте в нашем материале.