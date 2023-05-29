Первые летние грибы появились в лесах Нижегородской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В лесах Нижегородской области пошли первые летние грибы. Сообщения о долгожданных находках начали появляться в соцсетях в двадцатых числах мая. В основном добычей грибников пока становятся подосиновики и подберезовики, лисички и белые пойдут позднее. Все они считаются благородными – съедобными грибами с высокими вкусовыми качествами. Из них получается как отличное дополнение к жареной картошке, так и супы.

Подписчики сообщества любителей тихой охоты «Грибные и ягодные места Нижегородской области» ВКонтакте рассказывают, что первые летние грибы уже находят в районе Березовой поймы и в Володарском районе. Стоит надеяться, что в ближайшие дни грибы пойдут и в других районах, ведь в Нижегородской области в последние дни стоит достаточно теплая и влажная погода. В выходные прошли хорошие дожди – как раз то, что надо для роста грибов.

Напомним, весна в этом году в Нижегородской области выдалась ранней, что позволило грибникам открыть сезон раньше обычного. По свидетельствам нижегородских любителей тихой охоты, первые весенние грибы стали появляться в лесах уже 1 апреля. Но тогда строчки только-только начинали проклевываться, и о полноценной «грибалке» речи не шло. Однако спустя 2-3 недели грибники могли собирать строчки и сморчки целыми корзинами.