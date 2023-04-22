Жители Нижегородской области открыли грибной сезон 2023 года

Нижегородские грибники уже вовсю собирают гигантские строчки, сморчки и сморчковые шапочки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Весна в этом году в Нижегородской области выдалась ранней, что позволило грибникам открыть сезон раньше обычного. По свидетельствам нижегородских любителей тихой охоты, первые весенние грибы стали появляться в лесах уже 1 апреля. Но тогда строчки только-только начинали проклевываться, и о полноценной «грибалке» речи не шло. То ли дело по прошествии трех недель – коричневые сморщенные шляпки можно встретить на солнечных полянках повсеместно.

— Именно в это время появляются первые весенние грибы — саркосцифы, сморчковые шапочки, строчки и сморчки, — рассказывает опытный грибник и создатель группы «Грибные и ягодные места Нижегородской области» Олеся Шкарина. — Правда, со всеми этими грибами нужно быть осторожными. К примеру, саркосцифы — очень яркие и красочные грибочки, похожие на маленькие блюдца алого цвета. Вполне съедобные грибы, но больше подойдут в качестве декора разнообразных блюд, так как довольно «резиновые» по консистенции и практически безвкусны.

Первые грибы уже вовсю собирают в Кулебакском, Борском, Арзамасском, Городецком, Семеновском, Краснобаковском и других районах области. На днях еще были ночные заморозки, поэтому нередко грибникам попадались подмороженные «стеклянные» грибочки. Но в целом, как говорят любители тихой охоты, в лесу очень сухо, а значит, большого урожая вряд ли стоит ждать.

- Строчки и сморчковые шапочки в большинстве своём имеют не товарный вид из-за недостатка влаги и активного солнца днём. Из-под снега, который в низинах долго отказывался таять, показались многочисленные саркосцифы алые. Стала появляться молодая зелень и листва, вовсю цветёт волчеягодник. Местами виднеются молодые листья ландыша и малины, колосится гусиный лук. Всё цветёт и пахнет. Весна идёт полным ходом! – пишут в группе «Грибные и ягодные места Нижегородской области».

О том, какие места в Нижегородской области считаются наиболее удачными для сбора грибов, можно узнать здесь.