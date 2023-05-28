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Происшествия28 мая 2023 10:23

Наезд автомобиля BMW на пешехода произошел на пустой дороге в Нижнем Новгороде

ДТП произошло на проспекте Ленина [видео]
Елизавета КОПЫЛОВА
Наезд автомобиля BMW на пешехода произошло на пустой дороге в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Наезд автомобиля BMW на пешехода произошло на пустой дороге в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Автомобиль BMW наехал на пешехода на пустой дороге в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Инцидент произошел в 22:11 27 мая в районе дома №46 на проспекте Ленина. Автомобилист ехал на автомобиле BMW со стороны станции метро «Пролетарская» в сторону бульвара Заречный и наехал на пешехода, который переход дорогу на красный свет светофора.

ДТП попало на видео. Там видно, что автомобилист пытается избежать столкновения, однако ему это не удается. В результате пешеход получил различные телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу №13.

Напомним, ранее стало известно, что трагедия произошла на Георгиевском съезде в Нижнем Новгороде 27 мая. Там скончался велосипедист.

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