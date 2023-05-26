«Целилась из пистолета в людей»: Пьяная женщина напала на постояльцев гостиницы в Нижнем Новгороде

Пьяная женщина целилась в людей из пневматики Фото: Иван ВИСЛОВ

Опасная ситуация произошла в одном из отелей Нижнего Новгорода. Пьяная женщина угрожала постояльцам пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

– Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Канавинском районе, получил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в отеле на улице Советской, – уточняют в отделе вневедомственной охраны.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы узнали от охранника отеля о том, что неизвестная пьяная женщина целилась в людей из пистолета. Патрульные задержали злоумышленницу и забрали оружие. Как позже установила экспертиза, пистолет был пневматическим.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Росгвардейцы доставили 39-летнюю нижегородку в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее в центре Нижнего Новгорода произошел похожий инцидент. 23 мая неизвестная женщина разгуливала по проезжей части и целилась в машины из пневматического пистолета. Тогда нарушительница была передана в специализированное медицинское учреждение.

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