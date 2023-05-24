«Ходит по дороге и целится в машины»: Женщина с пистолетом испугала водителей в центре Нижнего Новгорода

Женщина с пистолетом разгуливала по дороге в центре Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал "Автоновости Нижний Новгород".

Неизвестная женщина разгуливала по проезжей части с пистолетом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По информации ведомства, женщину с пистолетом заметили 23 мая. О том, что она ходит по дороге и целится в машины, сообщили очевидцы в отдел полиции №2 по Нижнему Новгороду. Сотрудники правоохранительных органов установили, что пистолет пневматический.

Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции, сейчас она передана в специализированное медицинское учреждение.

Напомним, ранее правоохранители задержали разгуливающую по улицам голую женщину. Очевидцы сообщили, что даму довольно быстро забрала полиция, которая выдала ей покрывало, дабы она могла прикрыть свою наготу.