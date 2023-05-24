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Происшествия24 мая 2023 17:11

«Ходит по дороге и целится в машины»: Женщина с пистолетом испугала водителей в центре Нижнего Новгорода

Женщина с пистолетом разгуливала по дороге в центре Нижнего Новгорода
Елизавета КОПЫЛОВА
Женщина с пистолетом разгуливала по дороге в центре Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал "Автоновости Нижний Новгород".

Женщина с пистолетом разгуливала по дороге в центре Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал "Автоновости Нижний Новгород".

Неизвестная женщина разгуливала по проезжей части с пистолетом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По информации ведомства, женщину с пистолетом заметили 23 мая. О том, что она ходит по дороге и целится в машины, сообщили очевидцы в отдел полиции №2 по Нижнему Новгороду. Сотрудники правоохранительных органов установили, что пистолет пневматический.

Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции, сейчас она передана в специализированное медицинское учреждение.

Напомним, ранее правоохранители задержали разгуливающую по улицам голую женщину. Очевидцы сообщили, что даму довольно быстро забрала полиция, которая выдала ей покрывало, дабы она могла прикрыть свою наготу.

ЧППроисшествия: ЧП