Автобус загорелся в Сергаче прямо посреди дороги

Возгорание случилось в Нижегородском автобусе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Возгорание автобуса произошло в Сергаче 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошел на улице Выездная в Сергаче. Пожар удалось ликвидировать, пять человек и две единицы техники участвовали в пожарно-спасательной операции. Обстоятельства возгорания пока уточняются. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 2 кв.м.

Напомним, ранее на дороге Нижнего Новгорода вспыхнул рейсовый автобус маршрута «Нижний Новгород – Кстово». Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС. Инцидент произошел в Приокском районе. К прибытию пожарных пустой автобус был окутан огнем, который распространился на площади 10 квадратных метров.