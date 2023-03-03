Автобус загорелся в Нижнем Новгороде вечером 3 марта

Загоревшийся рейсовый автобус маршрута «Нижний Новгород – Кстово» Фото: очевидцев ЧП.

В Нижнем Новгороде вечером 3 марта горожане, направляясь домой с работы, заметили клубы дыма со стороны торгового центра. Там на дороге вспыхнул рейсовый автобус маршрута «Нижний Новгород – Кстово». Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 17.29. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные на двух машинах выехали по адресу: улица Ларина,7, Приокский район Нижнего Новгорода. Подразделения привлекались по рангу пожара 1-БИС.

К их прибытию пустой автобус был окутан огнем, который распространился на площади 10 квадратных метров. К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал. Горящую маршрутку потушили 7 пожарных.

Клубы дыма со стороны торгового центра Фото: очевидцев ЧП.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что в автобусе не было пассажиров.

– Он целый день там стоял, и его пытались починить, – пишет пользователь в комментариях телеграм-канала «Инцидент Нижний Новгород».

В городе этот случай с неожиданным возгоранием маршрутки не первый. Летом 2022 года во время движения загорелся пассажирский автобус Т-65 в Ленинском районе. А в январе этого года прямо на ходу вдруг вспыхнул автобус №101, следующий по маршруту «Заволжье - Чкаловск».

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