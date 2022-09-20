Нижегородская область намерена развивать сотрудничество со странами БРИКС Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС. Региональное правительство разработало соответствующую программу на 2022-2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным областного департамента внешних связей, губернатор Глеб Никитин утвердил комплексную программу, включающую более 110 мероприятий. Они направлены на такие сферы, как промышленность, сельское хозяйство, образование, спорт, здравоохранение, культура и туризм.

– Программа предусматривает восемь направлений взаимодействия, среди которых промышленная кооперация, организация бизнес-миссий, проведение совместных выставок, семинаров и мастер-классов, – отметил Глеб Никитин. – Также планируется подписать ряд двусторонних соглашений об установлении партнерских и побратимских отношений с китайскими, индийскими и бразильскими регионами и муниципалитетами, что, в свою очередь, позволит более интенсивно укреплять сотрудничество между странами «пятёрки» в целом и наметить пути для решения общих проблем и задач.

С 24 по 26 ноября в Санкт-Петербурге состоится Международный муниципальный форум БРИКС+, который станет эффективной площадкой, где регионы и муниципалитеты разных стран поделятся опытом в сфере эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, производства медицинского и иного оборудования, ликвидации экологического ущерба.