Соблюдайте тишину! Эксперт Эколог Юрий Коробов о нересте и туризме. Фото предоставлено Пресс-службой ООО "Берега"

Эксперт-эколог, координатор спецпроектов Национального экологического корпуса Юрий Коробов заявил о необходимости разработки пакета мероприятий, направленных на сохранение и увеличение популяций рыб в российских водоёмах, сообщает Пресс-служба АО «Берега». По мнению эксперта, к работе над составлением четких и понятных правил для пользователей водных объектов нужно привлечь владельцев катеров и стоянок для маломерных судов.

«Май — не только начало сезона отпусков, но и период размножения животных, птиц, рыб. Отдыхая на природе, мы не должны наносить ей ущерб, - подчеркивает эксперт-эколог, координатор спецпроектов Национального экологического корпуса Юрий Коробов. - В нашей стране удивительная природа, множество уникальных мест, и замечательно, что у россиян появляется все больше возможностей познакомиться с этими красотами, подпитаться энергией. Но при этом нельзя забывать о том, что дикая природа крайне уязвима, ранима, и мы, люди, несем ответственность за то, чтобы передать эти богатства будущим поколениям», — напоминает эксперт.

Юрий Коробов напоминает, что апрель, май и даже начало лета — это время нереста, а различные виды рыб мечут икру в разные сроки, каждый — в подходящих только данному виду местах. Поэтому в соответствии с российским законодательством, установлен так называемый нерестовый запрет: на определенном участке водоема в данный период не разрешается ловить рыбу с лодки, пользоваться снастями кроме удочки, а также использовать для рыбалки и перемещения по этим акваториям моторные лодки и суда. Например, в Тверской области на некоторых участках Волги запрет действует с 15 апреля по 15 июня; в Новосибирской области с 20—25 апреля на месяц объявляются временно закрытыми для маломерных судов притоки Оби и сама Обь, включая Обское водохранилище, а также многочисленные озера.

Цель таких ограничений – не только защита рыбы от массового вылова во время нереста, но и создание максимально благоприятных условий в этот деликатный период, разъясняет Юрий Коробов. Моторные лодки шумом и созданием волны способны сильно напугать водных обитателей.

Ответственные рыбаки осведомлены о нерестовых ограничениях, регламентируемых федеральными и региональными законами, и соблюдают их, подчеркивает эксперт-эколог и добавляет, что при этом большинству далеких от рыбалки людей, которые любят просто отдыхать на природе, эта информация неизвестна, а есть и те, кто сознательно ее игнорирует.

«Как только реки и озера вскрываются ото льда, люди тянутся к воде полюбоваться разливами. И берут с собой лодку с мотором или водный мотоцикл. Красуясь на виражах, они даже не задумываются о том, что рев мотора раздражает и пугает рыбу. Операторы гостиничного бизнеса, выстроившие на побережьях отели и кемпинги, весной начинают агрессивную рекламную кампанию, привлекая все больше любителей отдыха на воде. На реках и озерах строится все больше стоянок для маломерных судов. Их владельцы стремятся поскорее спустить на воду все эти плавсредства, чтобы получать арендную плату. А ведь час работы мотора по ущербу сравним с вылитой в водоем канистрой бензина. В итоге она нерестится не там, где привыкла делать это веками, а в случайном месте, где икра не созреет из-за неподходящей температуры, будет съедена хищниками или может пересохнуть, если ее вынесет на отмель, — поясняет Юрий Коробов. — И все это наносит непоправимый ущерб водным биологическим ресурсам наших рек и озер».

Проблема может быть решена принятием более четких и понятных правил, которые должны строго соблюдать все пользователи водных объектов — и рыболовы, и владельцы маломерных судов, и арендаторы водоемов, а также береговых объектов, считает эксперт-эколог.

«К примеру, на отдельных участках в период нереста рыбы стоит ограничить не только использование моторных плавсредств, но и проведение шумных мероприятий на берегу.

Кроме того, следует разработать перечень мероприятий, направленных на сохранение и увеличение популяций рыб, и вовлечь в эту работу владельцев самих катеров и стоянок для маломерных судов. Ну и, конечно, необходимо организовать масштабную просветительскую работу среди населения для понимания важности соблюдения этих требований в целях сохранения и приумножения биоресурсов», - резюмирует Юрий Коробов.