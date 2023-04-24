Пьяный водитель пытался поджечь форму на полицейском в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижегородской области пьяный водитель едва не поджег форму инспектора ГИБДД во время проверки документов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 18 апреля на дороге в Лукояновском районе. Госавтоинспекторы остановили машину «Киа» для проверки - 35-летний водитель оказался пьян. Тогда ему предложили пройти в патрульную машину и провести освидетельствование. Водитель начал вести себя агрессивно, но в машину все-таки сел.

- В момент составления административного протокола он стал высказывать угрозы в адрес правоохранителя и с помощью зажигалки попытался поджечь форменное обмундирование полицейского со спины через открытое окно, - рассказали в ведомстве.

На нарушителя были составлены протоколы за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Ранее мужчина уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности. Судя по всему, его ждут новые неприятности – собранные материалы сотрудники МВД направили следователям для принятия решения.