«Больше недели боролись за его жизнь»: 10-месячный младенец едва не утонул в ванне в Нижнем Новгороде

Неврологических последствий тяжелая травма не оставила. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Едва не окончилось трагедией обычное купание младенца в Нижнем Новгороде. Родители оставили без присмотра 10-месячного ребёнка в ванне, и малыш ушёл под воду. Когда мать вернулась, ребёнок был совсем плох, посиневший и бледный, без сознания. Тут же на место происшествия вызвали скорую помощь, в ожидании врачей мамочка взялась самостоятельно реанимировать малыша.

– Медики экстренно доставили ребёнка в приемное отделение Нижегородской областной детской клинической больницы уже в крайне тяжелом состоянии, – сообщили в социальных сетях представители НОДКБ.

Врачи ни на секунду не отходили от малыша, продолжая оказывать экстренную помощь. Сначала ребёнка положили в отделение реанимации и интенсивной терапии, ведь жизненные показания были пугающие. Малышу ввели в трахею эластичную трубку и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также он был погружен в медикаментозный сон.

– Врачи НОДКБ больше недели боролись за его жизнь, только после этого наступило улучшение состояния, – подчеркнули в ведомстве.

Вскоре малыша перевели из реанимации в неврологическое отделение, чтобы долечить. Спустя еще неделю младенца выписали домой, его здоровье было в удовлетворительном состоянии. Неврологических последствий тяжелая травма не оставила.

Напомним, очередным примером невообразимой безалаберности родителей отметилась Нижегородская область, где пожарным пришлось спасать 4-летнего мальчика, оставленного дома без присмотра в деревне Анкудиновка Кстовского района. Ребёнка, швыряющего с балкона игрушки и пытающегося вылезти самостоятельно, заметили местные жители жилого комплекса и тут же набрали в экстренные службы.