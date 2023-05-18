Бросал игрушки и пытался вылезти сам: 4-летний малыш едва не выпал с пятого этажа в Анкудиновке

В спасательной операции участвовали 6 сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Очередным примером невообразимой безалаберности родителей отметилась Нижегородская область – накануне пожарным пришлось спасать 4-летнего мальчика, оставленного дома без присмотра в деревне Анкудиновка Кстовского района. Ребёнка, швыряющего с балкона игрушки и пытающегося вылезти самостоятельно, заметили местные жители жилого комплекса и тут же набрали в экстренные службы.

– Сообщение о ребёнке поступило от очевидцев в 18:15 17 мая, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место происшествия к дому №18 по улице Русская тут же выехали 6 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Прибывшие специалисты в считанные минуты выдвинули лестницу и поднялись в квартиру. На балконе пятого этажа они обнаружили 4-летнего малыша, но в квартире никого не было.

Малыш не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели успокоили испуганного ребенка и остались с ним до прихода его родителей. Малыш не пострадал.

– К счастью, это история со счастливым концом. Но она очень поучительна: оставленные без присмотра дети предоставлены сами себе и могут оказаться в опасности, – подчеркнули в ведомстве. – Взрослые, не допускайте подобных случаев! Безопасность ваших детей в ваших руках!

Напомним, что больше десяти лет назад нижегородку лишили родительских прав на двух дочек. Тогда она на несколько дней оставила их в квартире. Старшей на тот момент времени было семь, младшей три. Однако тот случай ничему не научил безответственную мамашу. Она родила еще двоих детей. И точно так же бросила их одних. Трехлетняя Самира и двухлетний Руслан ждали маму ровно пять дней.