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Происшествия10 мая 2023 11:50

Смертельный реверс: Мотоциклист насмерть разбился о легковушку на трассе под Нижним Новгородом

Мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой на трассе М-7 в Воротынском районе
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
ДТП произошло утром 10 мая.

ДТП произошло утром 10 мая.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

28-летний мотоциклист погиб в автокатастрофе в Нижегородской области – столкновение с легковушкой произошло на 561 километре трассы «Москва — Уфа» близ села Никольское в Воротынском районе утром 10 мая. Известно, что в ДТП также пострадал пассажир автомобиля – он получил ушиб грудной клетки.

– На участке дороги, который подлежит ремонту, при реверсивном движении столкнулись мотоцикл Honda и машина Hyundai Solaris , – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Водитель мотоцикла от удара погиб на месте.

Водитель мотоцикла от удара погиб на месте.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Первыми о случившемся происшествии по единому номеру экстренных служб «112» сообщили очевидцы. На место вызова сразу же отправились специалисты аварийно-спасательного отряда из Воротынца. Они оказали первую помощь пострадавшим до прибытия скорой, а затем отключили аккумулятор автомобиля, чтобы не допустить возгорания.

– В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки, а водитель мотоцикла от удара погиб на месте, – добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Причину аварии установят сотрудники ГИБДД.

Причину аварии установят сотрудники ГИБДД.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, что серьезная авария произошла вечером 9 мая в Арзамасском районе Нижегородской области – здесь сразу пять человек пострадали в ДТП с лосем, выбежавшим на дорогу.

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