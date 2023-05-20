Снес забор и врезался в веранду: Пьяный водитель протаранил детский сад в Нижнем Новгороде

Пьяный водитель протаранил здание детсада в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Нетрезвый водитель въехал в здание детского сада в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел 18 мая. Нижегородец ехал на отечественном автомобиле и стал совершать опасные маневры, чем привлек сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду. Полицейские попросили его остановиться, но подобные просьбы он проигнорировал. Тогда госавтоинспекторы стали требовать в громкоговоритель остановку движущегося автомобиля, однако и на это водитель не обратил внимание. Спустя несколько минут он не справился с управлением на повороте и протаранил забор, а также строение на территории детского сада.

По информации ведомства, пьяный 42-летний мужчина поругался с женой и сел за руль, а пытавшихся его остановить автоинспекторов просто не заметил.

Пьяный нижегородец совершил административное правонарушение, за которое предусмотрено до 2-х лет лишения водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает, что в случае совершения нетрезвым водителем ДТП с тяжкими последствиями, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, ранее автомобиль «Волга» врезался в веранду детского сада в Выксе, отчего стена кирпичного строения рухнула.