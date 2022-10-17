«Волга» протаранила веранду детского сада в Выксе. Фото: Выкса.РФ

Автомобиль «Волга» врезался в веранду детского сада в Выксе, отчего стена кирпичного строения рухнула. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сейчас. Об этом сообщает Выкса.РФ.

Всё случилось в понедельник, 10 октября, около 8 часов утра. За рулем отечественной легковушки сидел 18-летний парень, который получил права всего две недели назад. Он не справился с управлением, в результате чего машина пробила ограждение детского сада и врезалась в в кирпичную веранду, отчего ее стена обрушилась внутрь. К счастью, в тот момент на ней никого не было, поэтому никто, включая водителя, не пострадал.

Как уточнили в ГИБДД, находившийся за рулем парень был трезв. По его словам, в машине заклинило педаль газа, из-за чего он растерялся и потерял управление.

Напомним, этой осенью в селе Стрелка Вадского района фура протаранила жилой кирпичный дом. Многотонный грузовик пробил стену, и его кабина оказалась прямо посреди зала. Хозяевам дома пришлось несколько дней жить с фурой в доме.