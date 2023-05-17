Пьяный пациент зверски избил женщину-фельдшера в больнице Нижнего Новгорода. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Нижнем Новгороде произошло ЧП в одной из больниц: там прямо в приемном покое пациент сильно избил 53-летнюю фельдшера скорой помощи, которая и доставила его учреждение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Эта возмутительная история произошла поздним вечером 15 мая. Бригада «скорой» приехала на вызов к пациенту, и в ходе осмотра было принято решение о госпитализации. Мужчину доставили в городскую больницу Канавинского района. Больной был не трезв и, видимо, недоволен перспективой пребывания на больничной койке. Пока ждали в приемном покое, фельдшер «скорой» сделала ему замечание, на что тот вскочил и с кулаками набросился на женщину, начал бить медика по голове.

По информации региональной Гострудинспекции, которая сейчас занимается расследованием этого случая, потерпевшая получила множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

- По факту причинения телесных повреждений фельдшеру скорой помощи организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

К сожалению, это не единичный случай подобного отношения к медикам в Нижнем Новгороде. В начале апреля в Автозаводском районе пьяный родственник пациента избил фельдшера и медбрата скорой помощи, которая приехала на вызов. А месяцем ранее в одном из районов региона сын больного напал на фельдшера прямо по дороге в больницу.