Водителю стало плохо: Иномарка вылетела на тротуар и протаранила здание ЦУМа в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде машина врезалась в ЦУМ из-за приступа у водителя. Фото: сообщество программы "Кстати..." во "ВКонтакте".

Большой переполох случился в Нижнем Новгороде днем 16 мая в районе железнодорожного вокзала. Там на улице Фильченкова иномарка вылетела на тротуар и врезалась в здание Центрального универмага. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, за рулем Renault Kaptur сидела 44-летняя женщина. Она почувствовала себя плохо и потеряла сознание, в результате чего машина самопроизвольно поехала поперек пешеходной зоны, едва не сбив молодую девушку. Остановился кроссовер только когда врезался в здание ЦУМа – к счастью, скорость была невысокой.

Очевидцы сразу же вызвали на место аварии скорую помощь, вскоре подоспели и сотрудники полиции. Перед торговым центром собралась толпа зевак, место ЧП огородили лентой.

Ряд нижегородских телеграм-каналов сообщает, что женщина-водитель скончалась, несмотря на усилия врачей, а причиной смерти стал сердечный приступ. «Комсомолка» направила запрос в региональное министерство здравоохранения, чтобы подтвердить эту информацию.

Для выяснения обстоятельств по данному инциденту проводятся проверки.

Напомним, серьезная авария произошла минувшей ночью на трассе в Чкаловском районе. Там водитель фуры уснул за рулем и на высокой скорости протаранил ехавшую навстречу «ГАЗель». Оба водителя погибли на месте.