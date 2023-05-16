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Происшествия16 мая 2023 5:45

Фура протаранила «ГАЗель» на трассе под Нижним Новгородом: погибли оба водителя

Два человека погибли в ДТП с фурой и «ГАЗелью» в Чкаловском районе 16 мая
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Фура протаранила «ГАЗель» на трассе под Нижним Новгородом.

Фура протаранила «ГАЗель» на трассе под Нижним Новгородом.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Фура и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Чкаловском районе ночью 16 мая, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 2:30 в районе деревни Круглово. Два грузовика не смогли разъехаться на двухполосной дороге: фура вылетела на встречную полосу и протаранила ехавшую навстречу «ГАЗель». После столкновения многотонник улетел в кювет, для ликвидации последствий ДТП потребовалась помощь пожарных.

- Оба водителя погибли на месте. В качестве одной из предварительных причин ДТП рассматривается состояние утомления водителя фуры, - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, накануне в Краснобаковском районе превысившая скорость «десятка» не вписалась в поворот и влетела в иномарку, в результате чего водитель и пассажир отечественной легковушки погибли, а водитель Hyundai был доставлен в больницу.

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