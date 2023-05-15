Потепление до +25 градусов ожидается в Нижнем Новгороде с 15 по 19 мая

Прогноз погоды Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородцев ожидает почти по-летнему теплая рабочая неделя. С 15 по 19 мая температура воздуха приблизится к +25 градусам. И хоть небо порой будет пасмурным, осадков не предвидится.

В понедельник, 15 мая, по Нижнему Новгороду ожидается облачная погода с прояснениями. Согласно сервису Яндекс.Погода, днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов. К ночи они опустятся до +7...+10 градусов. Днем скорость восточного ветра не превысит 2,8 метров в секунду.

Утро вторника начнется с ясной погоды. Днем также будет малооблачно, а температура воздуха поднимется до +22 градусов. Преимущество возьмет восточный ветер, скорость которого составит не более 2,5 метра в секунду.

В среду придет потепление до +24 градусов. К ночи температура воздуха опустится до +10...+14 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, осадков не ожидается. Восточный ветер до 2,4 метров в секунду сменится юго-восточным, скорость которого не превысит 2,3 метров в секунду.

В четверг, 18 мая, теплая погода сохранится. Температура воздуха утром составит +14...+22 градуса, днем – +25 градусов, вечером – от +18 до +24 градусов, ночью – от +13 до +15 градусов. На протяжении всего дня небо будет пасмурным, но с прояснениями. Также ожидается западный ветер до 2,1 метра в секунду.

Пятница будет пасмурной. Кроме того, столбики термометров днем остановятся на отметке в +20 градусов, а к ночи опустятся до +11...+13 градусов. Картину дня дополнит северо-западный ветер, скорость которого, однако, не превысит 2,5 метров в секунду.

Напомним, по словам начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой, предварительный прогноз на май не сулил никаких серьезных скачков. Но есть дни с контрастно низкими температурами — с заморозками до -5 или жарой до +30. В целом, обычно май — очень неустойчивый и капризный месяц с разбросом температур от -7 до +34 градусов.

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