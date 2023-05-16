Авария с лосем возле Арзамаса, в которой пострадали пять человек, получила неожиданное продолжение

Пять человек пострадали в ДТП с лосем в Арзамасском районе. ФОТО: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Необычное продолжение получила авария в Арзамасском районе Нижегородской области, где вечером 9 мая иномарка сбила внезапно выбежавшего на трассу лося. В результате ДТП пострадали пять человек – трое детей, а также их родители. Все дети сидели на заднем сидении: 4-летний мальчик был в детском кресле, а девочки 16 и 14 лет были пристёгнуты ремнями безопасности. После столкновения семью доставили в местный травмпункт. Казалось бы, на этом история должна закончиться, но накануне в соцсетях появился пост о том, что у пострадавших в ДТП с участием лося якобы украли вещи.

– Мы сидели в скорой помощи, когда к моему папе подошли и сказали, когда приедут полицейские вашу машину могут опечатать и оттуда вещи забрать уже будет нельзя, – рассказала «Комсомолке» одна из пострадавших девочек. – Потом к нам подошёл другой мужчина, который был на ГАЗели, предложил помощь. Сказал, что едет то ли в Саранск, то ли в Саратов, я уже не помню. Сказал, что на обратном пути поедет через наш город, то есть Выксу, и может завезти нам вещи.

Перед госпитализацией в медучреждение семья отдала личные вещи на хранение человеку, предложившему помощь. По словам пострадавших, они также дали молодому человеку контактный номер, но он больше на связь не выходил. У них самих номера для связи тоже не оказалось.

– Вещами занимался мой папа. Номер он не спросил, потому что после аварии плохо воспринимал происходящее вокруг, – поделилась одна из дочерей. – Надеюсь, этот мужчина увидит публикацию и свяжется с нами, потому что из всех вещей мне больше всего жалко видеокамеру, которая лежала в моем портфеле.

Однако, как оказалось, молодой человек, забравший вещи пострадавших, вовсе никакой не вор и уже около недели он пытался найти хоть кого-то из семьи, чтобы вернуть их пожитки.

– Я тот самый человек, который якобы украл все вещи. Людям помощь предложил, а то что вы уехали и номер свой не оставили, а вас потом ищи… Сначала разберитесь в ситуации, а потом уже пишите кто вор! – отозвался в комментариях под публикацией мужчина. – Между прочим, я пытался выйти на связь и через больницу, и через ГИБДД, но номер никто не предоставил. После этого делай людям добро.

Мужчина также предоставил скриншоты из другого паблика, где под публикацией о ДТП он искал пострадавших уже 11 мая.

– Вы поймите, что я работаю в сфере грузоперевозок и несу финансовую ответственность, что теперь про меня думает начальство, которое скинуло мне этот пост, как вы думайте? – добавил мужчина.