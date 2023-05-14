Пассажир разбился насмерть: Подросток на мотоцикле врезался в отбойник в Нижегородской области

Авария произошла 14 мая в 03.20 на трассе Нижний Новгород – Саратов Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Мотоциклист врезался в отбойник в Нижегородской области, в результате чего погиб его пассажир. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла 14 мая в 03.20 в Починковском районе на трассе Нижний Новгород – Саратов. 17-летний водитель мотоцикла «Иж» без государственных номеров совершил касательное столкновение колес с отбойником.

В результате столкновения с дорожным ограждением 19-летний пассажир мотоцикла скончался на месте до приезда скорой помощи.

Водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в Починковскую ЦРБ.

Ранее мы сообщали, что 28-летний мотоциклист погиб в автокатастрофе в Нижегородской области – столкновение с легковушкой произошло на 561 километре трассы «Москва — Уфа» близ села Никольское в Воротынском районе утром 10 мая.

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