14-летняя девочка на велосипеде попала под КамАЗ в Нижегородской области

Девочка на велосипеде не справилась с управлением и выехала на перекресток перед КамАЗом Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

КамАЗ сбил 14-летнюю девочку на велосипеде в Нижегородской области. Это произошло 13 мая около 17.43 на перекрестке в городе Выкса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 42-летний водитель КамАЗа двигался по пересечении Борковского проезда и улицы Тюрина в районе дома №1 «г». В то же время девочка на велосипеде марки «Стелс» ехала по улице Тюрина. Она не справилась с управлением и выехала на улицу Борковский проезд перед КамАЗом. Водитель грузовика начал экстренно тормозить. Двигаясь юзом, он наехал на велосипедистку.

С полученными при столкновении с КамАЗом травмами девочка была госпитализирована в больницу города Выксы.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП, которое произошло на 50 километре трассы «Дивеево – Сатис» в Нижегородской области. Около 15:20 там столкнулись ГАЗель и фура, в результате чего погибли двое мужчин.

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