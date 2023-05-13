Легковушка протаранила остановку в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба регионального управления ГИБДД по Нижегородской области.

Легковой автомобиль протаранил остановку на улице Долгополова в Нижнем Новгороде 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, за рулем легковушки Renault Duster находилась женщина, во время вождения ей стало плохо, и она начала терять сознание. В результате она врезалась в остановку, на которой стояла 38-летняя нижегородка. Обе женщины получили травмы, на месте разбираются сотрудники полиции.

Напомним, страшная авария произошла 1 мая в Нижегородской области – в результате столкновения трех фур, газели и легковой машины погибло четыре человека, остальные в тяжелом состоянии.