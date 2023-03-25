Верхний слой грунта сошел на склоне у Нижегородского кремля. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры.

Весна в Нижнем Новгороде это традиционное время оползней и провалов грунта. Не стал исключением и нынешний март – сегодня утром на склоне у Нижегородского кремля сошел верхний слой грунта.

- Утром на участке склона Нижегородского кремля в районе Северной башни произошел локальный сход верхнего слоя грунта, - рассказали «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в региональном правительстве. - По предварительной информации, угроз в отношении стен и башен Нижегородского кремля, участка тоннеля фуникулера и его нижней станции, Ночлежки Бугрова - нет.

Как рассказали в правительстве, для оценки фактического состояния склона и выработки комплекса первоочередных мероприятий уже организована рабочая группа. В нее вошли проектировщики, специалисты строительных организаций, управления делами, ГБУ НО НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ, ГП НО ДиРОН.

К слову, это далеко не первый подобный случай. Весной 2020 года возле стен Нижегородского кремля сошел огромный оползень. Тогда же обвал грунта произошел на Окском съезде и на набережной Федоровского.