Резкое похолодание до -2 ожидается в Нижегородской области 11 мая

Резкое похолодание ожидается в ночные и утренние часы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заморозки ожидаются в Нижегородской области 11 мая. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ночные и утренние часы температура воздуха может составить 0 градусов, а почва промерзнет до -2 градусов. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур. Кроме того, из-за нагрузок на электросети может увеличиться число пожаров.

- Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование самодельных, неисправных электроприборов, не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Для защиты от заморозков растения рекомендуют накрыть полимерной пленкой, спанбондом или соломой. Кроме того, можно провести дымление и полив почвы, чтобы увеличить ее теплопроводность и содержание влаги в воздухе.