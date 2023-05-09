Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023: Прямая онлайн-трансляция. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Последние несколько лет парады в Нижнем Новгороде проходили на Нижневолжской набережной. Однако на этот раз принято решение вернуться к прежнему формату и вновь проводить парад и концертную программу в самом сердце города — на площади Минина и Пожарского. Ведем прямую онлайн-трансляцию с Парада Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023.

Традиционный военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартует в 10:00 9 мая. В нем примут участие свыше тысячи человек, среди которых парадные расчеты академии МВД, МЧС, Росгвардии, ГУФСИН, Нижегородского кадетского корпуса и образовательных учреждений региона.

Также в этом году в параде примет участие военная техника: боевые машины времен войны и современные образцы оборонной техники – всего около 80 единиц техники. Планируется, что Парад Победы продлится около часа.

Сразу после этого на главных городских площадках стартуют другие праздничные мероприятия – концерты, исторические реконструкции, многочисленные фотозоны. Кульминацией праздника станет театрализованное шоу Ильи Авербуха и праздничный салют.

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

11:33 Глеб Никитин поздравил с праздником нижегородских кадетов. Церемония прошла в кремле.

Глеб Никитин поздравил с праздником нижегородских кадетов. Фото: Мария СОРОКИНА

11:17 Начинается возложение цветов к Вечному огню.

Начинается возложение цветов к Вечному огню. Фото: Мария СОРОКИНА

11:14 Возле Вечного огня объявлена Минута молчания.

Возле Вечного огня объявлена Минута молчания. Фото: Мария СОРОКИНА

11:00 Сейчас все постепенно перемещаются к комплексу Вечного огня в Нижегородском кремле, где будут возложены цветы.

Сейчас все постепенно перемещаются к мемориалу Вечного огня. Фото: Мария СОРОКИНА

10:54 Парад на площади Минина завершается. Последней проход колонна оркестра войск национальной гвардии.

Завершает парад оркестр войск национальной гвардии. Фото: Мария СОРОКИНА

10:46 Теперь по площади проходит современная техника.

Теперь по площади Минина проходит современная техника. Фото: Мария СОРОКИНА

Фото: Мария СОРОКИНА

10:43 Начинается проезд техники по площади Минина. Первой по традиции идет техника времен Великой Отечественной войны. Здесь и легендарная "полуторка", и Т-34.

Первой проезжает техника времен Великой Отечественной войны. Фото: Мария СОРОКИНА

Фото: Мария СОРОКИНА

10:40 По площади проезжают конные расчет казаков. Они выглядят особенно зрелищно!

По площади Минина проезжают конные расчеты казаков. Фото: Мария СОРОКИНА

10:37 Проходят по площади и колонны в форме времен Великой Отечественной войны.

В память о Победе прошла колонна в форме тех времен. Фото: Мария СОРОКИНА

10:35 По площади проходит расчет Академии МВД.

Расчет Академии МВД. Фото: Мария СОРОКИНА

10:31 Вдоль трибун продолжают идти парадные расчеты. Среди военнослужащих немало и прекрасных дам.

Среди военнослужащих немало и прекрасных дам. Фото: Мария СОРОКИНА

10:28 Начинается шествие первых парадных расчетов.

Начинается шествие колонн. Фото: Мария СОРОКИНА

10:24 Троекратное "Ура!" разносится по площади Минина. И звучит гимн России.

Гимн России все слушают стоя. Фото: Мария СОРОКИНА

10:21 На площади Минина продолжается трансляция с Красной площади, показывают могилу Неизвестного солдата.

10:19 Объявляется минута Молчания.

10:14 В Нижнем Новгороде на пощади Минина включили прямую трансляцию с Красной площади. Звучит обращение президента Путина.

10:13 По площади Минина разносится зычное "Урааа!"

Фото: Мария СОРОКИНА

Фото: Мария СОРОКИНА

10:10 Начинается объезд парадных расчетов. Принимающий парад проезжает одну за другой колонны военных, приветствуя каждую из них.

Начинается объезд парадных расчетов. Фото: Мария СОРОКИНА

10:07 По площади Минина проносят Знамя Победы и флаг России.

Знамя Победы несут по площади Минина. Фото: Мария СОРОКИНА

10:00 Под музыку "Священная война" на площадь Минина выносят флаг России и Знамя Победы.

9:58 На площади Минина звучит звук курантов.

9:57 Войска уже построены, и колонны готовы к началу шествия. Парад вот-вот начнется!

9:55 На площадь Минина уже прибыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и почетные гости мероприятия. До начала парада остаются считанные минуты.

На Парад уже прибыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и почетные гости мероприятия. Фото: Мария СОРОКИНА

Фото: Мария СОРОКИНА

9:50 Поздравил нижегородцев с Днем Победы и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев: "78 лет назад наша страна победила в Великой Отечественной войне, которая стала самым масштабным конфликтом в ее истории. Миллионы семей потеряли своих близких и родных, но благодаря несокрушимой воле и духу смогли не сломаться и достичь Великой Победы. Сегодня мы вспоминаем о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, о тех, кто выстоял в трудных условиях войны, о тех, кто, несмотря ни на что, смог сохранить человечность и доброту".

9:46 Сегодня нижегородская телебашня включит праздничную подсветку. Иллюминация будет работать с 20:30. Телебашню украсит георгиевская ленточка. Также на световом панно появятся армейские звезды и графическое изображение ордена Отечественной войны

9:34 Держать марку и не сдаваться! - главный наказ ветеранов нижегородцам.

Ветеранов на площадь Минина сопровождают волонтеры. Фото: Мария СОРОКИНА

9:28 Главными героями сегодняшнего праздника бесспорно являются ветераны. Для них по традиции приготовлена отдельная трибуна с самыми лучшими местами.

Главными героями праздника являются ветераны войны. Фото: Мария СОРОКИНА

Фото: Мария СОРОКИНА

9:26 Тем временем на площади Минина уже выстраиваются парадные колонны. К шествию готовятся и люди, и техника.

На площади Минина уже строятся колонны военных. Фото: Мария СОРОКИНА

9:12 Самые ранние зрители уже на площади Минина - спешат занять самые лучшие места. Тем не менее, в центре города пока немноголюдно.

Самые ранние зрители уже занимают лучшие места. Фото: Мария СОРОКИНА

9:07 Многие спешат на парад целыми семьями - с детьми, с бабушками и дедушками. День Победы давно уже стал семейным праздником, где в каждой семье чтут своего героя.

Многие спешат на парад вместе с детьми. Фото: Мария СОРОКИНА

9:04 На дорогу закладывайте побольше времени - на входе всех тщательно проверяет полиция. К тому же многие дороги в центре города сейчас перекрыты.

На входе всех зрителей тщательно проверяет полиция. Фото: Мария СОРОКИНА

8:42 На подходе к площади Минина дороги уже перекрыты. Волонтеры просят нижегородцев обходить по улице Алексеевской. Кстати, подробнее обо всех перекрытых дорогах сообщили накануне.

Подходы к площади Минина уже перекрыты. Фото: Мария СОРОКИНА

8:40 Пока на улицах еще довольно пусто. Однако у входов в метро уже продают российские флаги. Они пользуются особой популярностью!

Уже на выходе из метро продают российский триколор. Фото: Мария СОРОКИНА

8:36 С самого утра нижегородцев радует солнечная погода. Уже сейчас на улице +12 градусов. Днем будет немного теплее. Но все равно не забудьте сегодня утеплиться!

8:30 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы: "История этого праздника соткана из миллионов судеб. Нет такой семьи в нашей стране, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Много рассказывали мне о том времени мои близкие. Навсегда в памяти останется образ деда, который подростком работал на челябинском заводе, подставив под ноги деревянный ящик, чтобы доставать до станка. Граждане Советского Союза проявили тогда невероятное мужество – на фронте и в тылу, приближая Победу. Об этом нужно помнить!"