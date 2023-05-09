Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023: Прямая онлайн-трансляция.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Последние несколько лет парады в Нижнем Новгороде проходили на Нижневолжской набережной. Однако на этот раз принято решение вернуться к прежнему формату и вновь проводить парад и концертную программу в самом сердце города — на площади Минина и Пожарского. Ведем прямую онлайн-трансляцию с Парада Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023.
Традиционный военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартует в 10:00 9 мая. В нем примут участие свыше тысячи человек, среди которых парадные расчеты академии МВД, МЧС, Росгвардии, ГУФСИН, Нижегородского кадетского корпуса и образовательных учреждений региона.
Также в этом году в параде примет участие военная техника: боевые машины времен войны и современные образцы оборонной техники – всего около 80 единиц техники. Планируется, что Парад Победы продлится около часа.
Сразу после этого на главных городских площадках стартуют другие праздничные мероприятия – концерты, исторические реконструкции, многочисленные фотозоны. Кульминацией праздника станет театрализованное шоу Ильи Авербуха и праздничный салют.
ПРЯМАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
11:33 Глеб Никитин поздравил с праздником нижегородских кадетов. Церемония прошла в кремле.
Глеб Никитин поздравил с праздником нижегородских кадетов.
Фото: Мария СОРОКИНА
11:17 Начинается возложение цветов к Вечному огню.
Начинается возложение цветов к Вечному огню.
Фото: Мария СОРОКИНА
11:14 Возле Вечного огня объявлена Минута молчания.
Возле Вечного огня объявлена Минута молчания.
Фото: Мария СОРОКИНА
11:00 Сейчас все постепенно перемещаются к комплексу Вечного огня в Нижегородском кремле, где будут возложены цветы.
Сейчас все постепенно перемещаются к мемориалу Вечного огня.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:54 Парад на площади Минина завершается. Последней проход колонна оркестра войск национальной гвардии.
Завершает парад оркестр войск национальной гвардии.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:46 Теперь по площади проходит современная техника.
Теперь по площади Минина проходит современная техника.
Фото: Мария СОРОКИНА
Фото: Мария СОРОКИНА
10:43 Начинается проезд техники по площади Минина. Первой по традиции идет техника времен Великой Отечественной войны. Здесь и легендарная "полуторка", и Т-34.
Первой проезжает техника времен Великой Отечественной войны.
Фото: Мария СОРОКИНА
Фото: Мария СОРОКИНА
10:40 По площади проезжают конные расчет казаков. Они выглядят особенно зрелищно!
По площади Минина проезжают конные расчеты казаков.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:37 Проходят по площади и колонны в форме времен Великой Отечественной войны.
В память о Победе прошла колонна в форме тех времен.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:35 По площади проходит расчет Академии МВД.
Расчет Академии МВД.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:31 Вдоль трибун продолжают идти парадные расчеты. Среди военнослужащих немало и прекрасных дам.
Среди военнослужащих немало и прекрасных дам.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:28 Начинается шествие первых парадных расчетов.
Начинается шествие колонн.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:24 Троекратное "Ура!" разносится по площади Минина. И звучит гимн России.
Гимн России все слушают стоя.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:21 На площади Минина продолжается трансляция с Красной площади, показывают могилу Неизвестного солдата.
10:19 Объявляется минута Молчания.
10:14 В Нижнем Новгороде на пощади Минина включили прямую трансляцию с Красной площади. Звучит обращение президента Путина.
10:13 По площади Минина разносится зычное "Урааа!"
Фото: Мария СОРОКИНА
Фото: Мария СОРОКИНА
10:10 Начинается объезд парадных расчетов. Принимающий парад проезжает одну за другой колонны военных, приветствуя каждую из них.
Начинается объезд парадных расчетов.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:07 По площади Минина проносят Знамя Победы и флаг России.
Знамя Победы несут по площади Минина.
Фото: Мария СОРОКИНА
10:00 Под музыку "Священная война" на площадь Минина выносят флаг России и Знамя Победы.
9:58 На площади Минина звучит звук курантов.
9:57 Войска уже построены, и колонны готовы к началу шествия. Парад вот-вот начнется!
9:55 На площадь Минина уже прибыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и почетные гости мероприятия. До начала парада остаются считанные минуты.
На Парад уже прибыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и почетные гости мероприятия.
Фото: Мария СОРОКИНА
Фото: Мария СОРОКИНА
9:50 Поздравил нижегородцев с Днем Победы и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев: "78 лет назад наша страна победила в Великой Отечественной войне, которая стала самым масштабным конфликтом в ее истории. Миллионы семей потеряли своих близких и родных, но благодаря несокрушимой воле и духу смогли не сломаться и достичь Великой Победы. Сегодня мы вспоминаем о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, о тех, кто выстоял в трудных условиях войны, о тех, кто, несмотря ни на что, смог сохранить человечность и доброту".
9:46 Сегодня нижегородская телебашня включит праздничную подсветку. Иллюминация будет работать с 20:30. Телебашню украсит георгиевская ленточка. Также на световом панно появятся армейские звезды и графическое изображение ордена Отечественной войны
9:34 Держать марку и не сдаваться! - главный наказ ветеранов нижегородцам.
Ветеранов на площадь Минина сопровождают волонтеры.
Фото: Мария СОРОКИНА
9:28 Главными героями сегодняшнего праздника бесспорно являются ветераны. Для них по традиции приготовлена отдельная трибуна с самыми лучшими местами.
Главными героями праздника являются ветераны войны.
Фото: Мария СОРОКИНА
Фото: Мария СОРОКИНА
9:26 Тем временем на площади Минина уже выстраиваются парадные колонны. К шествию готовятся и люди, и техника.
На площади Минина уже строятся колонны военных.
Фото: Мария СОРОКИНА
9:12 Самые ранние зрители уже на площади Минина - спешат занять самые лучшие места. Тем не менее, в центре города пока немноголюдно.
Самые ранние зрители уже занимают лучшие места.
Фото: Мария СОРОКИНА
9:07 Многие спешат на парад целыми семьями - с детьми, с бабушками и дедушками. День Победы давно уже стал семейным праздником, где в каждой семье чтут своего героя.
Многие спешат на парад вместе с детьми.
Фото: Мария СОРОКИНА
9:04 На дорогу закладывайте побольше времени - на входе всех тщательно проверяет полиция. К тому же многие дороги в центре города сейчас перекрыты.
На входе всех зрителей тщательно проверяет полиция.
Фото: Мария СОРОКИНА
8:42 На подходе к площади Минина дороги уже перекрыты. Волонтеры просят нижегородцев обходить по улице Алексеевской. Кстати, подробнее обо всех перекрытых дорогах сообщили накануне.
Подходы к площади Минина уже перекрыты.
Фото: Мария СОРОКИНА
8:40 Пока на улицах еще довольно пусто. Однако у входов в метро уже продают российские флаги. Они пользуются особой популярностью!
Уже на выходе из метро продают российский триколор.
Фото: Мария СОРОКИНА
8:36 С самого утра нижегородцев радует солнечная погода. Уже сейчас на улице +12 градусов. Днем будет немного теплее. Но все равно не забудьте сегодня утеплиться!
8:30 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы: "История этого праздника соткана из миллионов судеб. Нет такой семьи в нашей стране, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Много рассказывали мне о том времени мои близкие. Навсегда в памяти останется образ деда, который подростком работал на челябинском заводе, подставив под ноги деревянный ящик, чтобы доставать до станка. Граждане Советского Союза проявили тогда невероятное мужество – на фронте и в тылу, приближая Победу. Об этом нужно помнить!"