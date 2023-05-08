Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Нижнего Новгорода смогут ознакомиться со списком улиц, на которых будет ограничено движение 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

С 00:01 9 мая до 6:00 10 мая будут перекрыты участки от памятника Чкалову до улицы Б. Покровской, от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, также будут перекрыта территория пересечения площади Минина с Зеленским съездом и участок на набережной Гребного канала.

С 00:01 до 14:00 9 мая будет перекрыто движение на участке улицы Октябрьской, Лыковая Дамба, Широкая и Нижневолжская набережная.

Кроме того, с 21:00 до 22:30 движение будет ограничено от улицы Лескова до Колхозной в Автозаводском районе, участок, проходящий по Мещерскому бульвару, а также на проезде перед зданием администрации Советского района.

Везде на подъезде к этим участкам будут стоять соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам. На вышеуказанных территориях будет запрещена стоянка автомобилей.

Движение будет перекрыто:

- На площади Минина - от памятника Чкалову до улицы Б. Покровской.

- На участке ул. Ульянова - от площади Минина до улицы Пискунова.

- На участке ул. Варварской - от пл. Минина до ул. Пискунова.

- На участке ул. Минина - от пл. Минина до ул. Пискунова.

- На участке ул. Алексеевской - от пл. Минина до ул. Пискунова.

- По Георгиевскому съезду.

- На участке Верхне-Волжской набережной - от пл. Минина до пл. Сенной.

- По улице Пожарского.

- На пл. Минина – до пересечения с Зеленским съездом.

- На участке наб. Гребного канала - от Казанского съезда до д.112А по ул. Слобода Печеры.

- По Казанскому съезду.

Кроме того, с 00.01 до 14.00 9 мая 2023 года движение будет перекрыто:

- На участке ул. Октябрьская - от ул. Добролюбова до ул. Алексеевская.

- Ул. Лыкова Дамба.

- На участке Зеленского съезда - от ул. Лыкова Дамба до ул. Широкая.

- На участке ул. Широкая - от Нижне-Волжской набережной до ул. Зеленский съезд.

- на участке Нижне-Волжской набережной -от пл. Благовещенская до Казанского съезда.

9 мая 2023 года с 21.00 до 22.30 движение будет перекрыто:

- По ул. Ст. Производственников - на участке от ул. Лескова до ул. Колхозной.

- По Мещерскому бульвару - на участке дороги от д. №3 к.1 до д. №5.

- На участке ул. Ярошенко - от д. №3 до д. №7.

- На проезде перед зданием администрации Советского района.