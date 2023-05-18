Уход воды из озера «Гиблое» в Бутурлинском районе может быть связан с карстовыми провалами

Вода вместе с рыбой уходила постепенно. Источник: Телеграм-канал "Нижний Новгород с огоньком" (@nizhniytop).

Недалеко от села Большая Якшень в Бутурлинском районе Нижегородской области есть загадочное озеро. Оно интересно тем, что периодически из него пропадает вся вода. Именно по этой причине местные называют озеро «Гиблым». По словам жителей ближайших населенных пунктов, вода вместе с рыбой уходила постепенно, каждый день по несколько метров. Подобное также наблюдалось почти 30 лет назад, правда, в зиму.

В настоящее время единственным научным объяснением иссушения озера является наличие под ним карстовых провалов и грунтовых вод. Через воронку на дне озера вода ушла под землю настолько, что его площадь сократилась в несколько раз, оставив лишь высохшее пространство водоема.

Водоем находится недалеко от села Большая Якшень. Источник: Телеграм-канал "Нижний Новгород с огоньком" (@nizhniytop).

– Видел, как на протяжении всего пары сотен метров Якшенка из сухого русла превращается в речку с течением, с чистой водой. И это место под Большой Якшенью. Конечно, там сильно развиты карстовые явления, поэтому ничего удивительного, – поделился своим мнением с «Комсомолкой» директор Шатковского историко-краеведческого музея Александр Инжутов.

Вместе с водой в карстовый провал, скорее всего, ушла и вся рыба. Вероятно, что через неопределенное время вода из подземной реки может вернуться на прежнее место, пока не заполнит озеро до максимального уровня.

Напомним, что 4 апреля в деревне Караулово Нижегородской области обрушился очередной жилой дом. На этот раз при оползне со склона свалилась передняя часть здания, построенного в 1918 году. Относительно недавно хозяева своими силами здесь провели ремонт, а теперь все это в буквальном смысле улетело вниз.