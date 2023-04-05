Полдома сползло вниз: Из-за гигантского оползня жилой дом обрушился под Нижним Новгородом

4 апреля в деревне Караулово вновь обрушился дом. Фото: предоставлено героем публикации.

Во вторник, 4 апреля, в деревне Караулово Нижегородской области обрушился очередной жилой дом. На этот раз при оползне со склона свалилась передняя часть здания, построенного в 1918 году. Относительно недавно хозяева своими силами здесь провели ремонт, а теперь все это в буквальном смысле улетело вниз.

- Вот он дом родной! Когда-то здесь была ванна, а теперь панорама — лежишь и смотришь! - иронизирует нижегородка Юлия.

Этот дом принадлежал родителям ее супруга Александра. В последние годы здесь проживала овдовевшая свекровь Юлии. Супруги старались посильно помогать женщине. Теперь она осталась совсем без крова и ей некуда податься. На время муж и жена забрали женщину к себе.

Сейчас она бомж, по-другому не назовёшь, - откровенно говорит Юлия, - но мы ее не оставим одну в этой беде и все у нее будет хорошо. Она пытается пережить эту трагедию. Потерять дом, в котором она прожила почти всю жизнь - это не просто. Она пенсионерка с больным сердцем. Ей нервничать нельзя.

В доме опасно находиться он продолжает разрушаться. Фото: Предоставлено героем публикации

Дом в буквальном смысле трещит по швам, разваливается пополам. Даже рядом находиться опасно, не то что внутри. Однако, по словам Юлии, никто не торопится им помогать в их беде. Местным жителям предоставили временное жилье в санатории «Лесная сказка», но многие не спешат туда ехать по объяснимым причинам.

- Расселять нас никто не собирался и не собирается. Маневренный фонд, который нам предлагают, это смех! Если вы съездите туда, то все поймете сами: бывший летний лагерь без отопления, где-то в лесу, без магазинов и автобусов, - заметила девушка.

Напомним, о проблеме известно с 2020 года. С того момента рухнули три дома, причем один из них буквально разорвало. В 2021 году из-за оползней вводили режим ЧС. Семья Юлии в тот год лишилась сарая и огорода. С тех пор история так и тянется - люди ждут, а дома едут.

- Мы обращались во все возможные инстанции с просьбой установить причину и попыткой предотвратить последствия. Но никто ничем нам не помог. в 2021 году нам выплатили 50 тысяч рублей, как пострадавшим в результате ЧС и на этом все. Про нас просто забыли. Наш дом - наши проблемы, - возмущается Юлия.

Помимо этого дома на улице Новой вдоль оврага стоит еще десяток домов, а по ту сторону склона на другой улице — еще 20. Каждый из них может постигнуть та же участь, что и их соседей.

Считалось, что проблемы с оползнями возникли после модернизации водопроводных сетей Нижегородского водоканала, которая проводилась как раз в 2020 году. Однако выехавшие на место сотрудники организации нарушений не выявили, утечек не найдено.

- Сети, переданные с 1 января 2020 года по концессии в обслуживание Нижегородскому водоканалу, находятся в технически исправном состоянии, - отчитался тогда начальник службы по эксплуатации сетей и сооружений ВиВ Кстовского района Юрий Арзамасцев.

По мнению ответственных органов, причина частых оползней связана с тем, что из-за бурелома талая и дождевая вода не уходит из оврага, его русло необходимо расчистить.

По словам Юлии, в настоящее время в зоне обрушения введен режим ЧС, отключено газоснабжение и электричество.

С целью узнать об обстановке в деревне Караулово на текущий момент и о том, какая помощь будет оказана, корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос в правительство региона. К настоящему моменту ответ не получен.