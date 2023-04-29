Крупный пожар вспыхнул в промзоне под Нижним Новгородом: сгорели три бензовоза и бытовка

Три бензовоза вспыхнули в Кстовской промзоне днем 29 апреля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар вспыхнул днем 29 апреля в Кстовской промышленной зоне под Нижним Новгородом. Инцидент произошел около полудня на открытой площадке для стоянки бензовозов, сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- Сообщение о возгорании поступило в 12.20. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. На момент прибытия первых подразделений происходило горение трех бензовозов и имущества, расположенного на стоянке, - проинформировали в ведомстве.

Машины потушили за полчаса. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Около получас потребовалось пожарным, чтобы потушить горящие грузовики, сейчас продолжается тушение автомобильных покрышек – на месте работают 33 человека и 25 единиц техники. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

В МЧС также отмечают, что эта стоянка не относится к расположенному здесь нефтеперерабатывающему заводу.

Сгорели также бытовка и имущество. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, несколько дней назад в Нижегородской области уже тушили крупный техногенный пожар – 19 апреля полыхали склады химического предприятия в промзоне Дзержинска. В тушении были задействованы 130 человек, пожарный поезд и вертолет. Площадь пожара составила более 4 тысяч квадратных метров.