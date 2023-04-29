Мобильные комплексы начнут фиксировать нарушения ПДД в Нижегородской области с мая. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные комплексы с мая начнут фиксировать нарушения правил дорожного движения в Нижегородской области. Это означает, что уже в ближайшие дни нарушителям будут приходить штрафы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Две спецмашины с камерами для фиксации нарушений ПДД появились в Нижнем Новгороде еще в августе 2022 года, и сейчас завершились их тестовые испытания. Их легко отличить в потоке – белые брендированные иномарки имеют надписи на бортах «Мониторинг дорожного движения. Нижегородская область». Экипаж состоит из двух человек: один ведет машину, второй следит за работой прибора и при необходимости меняет ракурс камеры.

Автомобили будут курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом, а также между Нижним Новгородом и Бором. Машины оснащены комплексом «Кордон-Про»-М, который умеет распознавать нарушение скорости, выезд на «выделенку», нарушение правил парковки, движение по обочине, а также движение задним ходом по автомагистрали.

- Принцип действия комплекса заключается в измерении скорости движения транспортного средства по разности частот между сигналом, который излучает модуль, и сигналом, который отражается от проверяемого автомобиля. При этом комплекс постоянно измеряет свою собственную скорость сразу двумя методами – относительно дорожного полотна и других неподвижных объектов и от приемника GPS/ГЛОНАСС, - рассказали в Центре развития транспортных систем.

В ведомстве уверены, что работа комплексов приведет к повышению внимательности водителей, соблюдению скоростного режима и, как следствие, к снижению аварийности.