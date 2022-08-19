Спецмашины с камерами начали фиксировать нарушения ПДД в Нижнем Новгороде

Так выглядят мобильные комплексы на колесах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Специальные машины появились на улицах Нижнего Новгорода, которые фиксируют на камеры нарушения правил дорожного движения. Автомобили принадлежат ГКУ НО «Центр развития транспортных систем», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мобильные комплексы фиксируют нарушение скорости, выезд на «выделенку», нарушение правил парковки, движение по обочине, а также движение задним ходом по автомагистрали. Узнать в потоке такой автомобиль не сложно: белая иномарка имеет по бортам зеленые и желтые полосы и надписи «Мониторинг дорожного движения. Нижегородская область», а на крыше установлен сам комплекс фотовидеофиксации.

Как рассказали в Центре развития транспортных систем, в каждой такой машине находится два сотрудника – водитель и оператор, который следит за работой прибора и может поворачивать камеру в случае необходимости.

- Принцип действия комплекса заключается в измерении скорости движения транспортного средства по разности частот между сигналом, который излучает модуль, и сигналом, который отражается от проверяемого автомобиля. При этом комплекс постоянно измеряет свою собственную скорость сразу двумя методами – относительно дорожного полотна и других неподвижных объектов и от приемника GPS/ГЛОНАСС, - рассказали в ведомстве.

Пока на дорогах Нижнего Новгорода работает лишь один такой комплекс, но вскоре появятся еще два. Патрулирование идет от проспекта Молодежного до аэропорта «Чкалов», на проспекте Гагарина и на улице Ванеева.