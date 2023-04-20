«Превращение лоджии в часть квартиры без согласия всех собственников помещений многоквартирного дома недопустимо», - Владимир Беспалов

20 апреля на заседании комитета Законодательного Собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу депутаты обсудили инициативу Думы Ставропольского края - проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Законопроектом предлагается предусмотреть в ЖК РФ возможность проведения перепланировки в квартирах путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока без согласия собственников помещений в многоквартирном доме.

«При объединении лоджии с жилым помещением происходит уменьшение общего имущества дома, поэтому на совершение подобных действий следует получить согласие всех собственников помещений многоквартирного дома, без которого нельзя признать такую реконструкцию законной. Кроме того, внешнее ограждение лоджии обладает значительно худшими характеристиками с точки зрения сохранения тепла. Поэтому превращение лоджии в помещение квартиры приведет к увеличению расходов на отопление, причем, как правило, для всех жителей дома. Также после такой перепланировки возникнет соблазн самовольно перенести контур отопления, то есть батареи, на лоджию, что может приводить в разбалансировке системы отопления и к ухудшению условий проживания в многоквартирных домах. Поэтому комитет не поддерживает данную инициативу», - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.