«Гаражная амнистия» упростит куплю-продажу гаражей на законных основаниях», - Евгений Люлин

27 апреля депутаты Законодательного Собрания приняли изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области». Парламентарии сократили список необходимых документов для оформления права собственности граждан на земельные участки под гаражами.

«Так называемая «гаражная амнистия» понадобилась для того, чтобы нижегородцы, построившие свои гаражи до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имели возможность оформить их в соответствии с требованиями закона, – заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Это позволит ввести недвижимость в коммерческий оборот (покупать и продавать гаражи), а в случае, если земля под гаражами понадобится государству для строительства дороги или жилья – получить справедливую денежную компенсацию».

По словам спикера регионального парламента Нижегородской области, до сих пор процедура оформления прав на участки под гаражами была связана с затруднениями, потому что местные администрации зачастую запрашивали разные комплекты документов.

«Теперь появилась четкая система, – заявил Евгений Люлин. – Решением депутатов перечень требуемых документов был сокращен и унифицирован. Для оформления в собственность земли под гаражами достаточно предоставить документ, подтверждающий факт строительства гаража, а также платежные документы по налоговым платежам за гараж или земельный участок, на котором он расположен».

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны:

1. Документ, подтверждающий факт осуществления гражданином строительства гаража, выданный уполномоченным органом.

2. Платежные документы, подтверждающие начисления и (или) уплату налоговых платежей за гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен.