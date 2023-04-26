Награждение победительниц конкурса «Леди в погонах» состоялось в Нижнем Новгороде. Фото: Ксения Самсонова

В Нижнем Новгороде 26 апреля состоялось награждение победительниц областного конкурса «Леди в погонах-2023», организованного издательским домом «Комсомольская правда». Конкурс проводится второй год подряд, и с каждым годом становится все больше участниц и участников голосования.

Голосование продолжалось больше месяца – с 8 марта по 15 апреля. За это время свои голоса за самых прекрасных нижегородок отдали больше ста тысяч наших читателей.

Участницами конкурса стали представительницы самых разных государственных и силовых структур: МЧС, Следственного комитета, транспортной полиции, ГУФСИН, Роспотребнадзора и других.

Сегодня в пресс-центре Нижегородского областного информационного центра состоялась торжественная церемония награждения лучших участниц конкурса. Им вручили подарки, дипломы и цветы.

Победителем конкурса стала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Эльмира Горюнова. За нее отдали свои голоса 40 700 нижегородцев. Она работает в ведомстве 11 лет, а в свободное время увлекается спортом, чтением и кулинарией.

- У меня непередаваемые впечатления от конкурса! Я благодарна всем, кто голосовал за меня: мужу, родственникам, коллегам и друзьям, - сказала Эльмира Горюнова после церемонии награждения.

Второе место заняла главный специалист оперативно-аналитического отдела ГУ МЧС по Нижегородской области Ирина Болонкина, а третьей стала радиотелефонист пожарно-спасательной части Виктория Ворожейкина.

В ближайшее время "Комсомолка" сделает интервью с победительницей конкурса Эльмирой Горюновой. Оно выйдет на сайте и в газете.