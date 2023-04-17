Эльмира Горюнова стала победительницей конкурса «Леди в погонах-2023».

В Нижнем Новгороде подвели итоги областного конкурса «Леди в погонах-2023», организованного издательским домом «Комсомольская правда». Голосование продолжалось больше месяца – с 8 марта по 15 апреля. За это время свои голоса за самых прекрасных нижегородок отдали больше ста тысяч наших читателей.

Участницами конкурса стали представительницы самых разных государственных и силовых структур – они работают спасателями в МЧС, расследуют самые сложные преступления в Следственном комитете, обеспечивают порядок на транспорте силами транспортной полиции и стерегут самых опасных преступников в исправительных колониях ГУФСИН, проверяют уровень заражений в Роспотребнадзоре.

Объединяет их одно – все они носят погоны! И форма им всем удивительно к лицу. Каждая из них является образцом женственности и справедливости, красоты и чести.

Долгих полтора месяца нижегородцы голосовали за своих самых любимых участниц. И вот теперь стал известен список конкурсанток, набравших наибольшее число голосов.

Абсолютным лидером голосования стала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Эльмира Горюнова. За нее отдали свои голоса 40 700 нижегородцев. Известно, что она на протяжении 11 лет успешно служит в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. Ее главные увлечения - спорт, чтение и кулинария. В людях ценит такие качества как принципиальность и честность!

- Считаю, что женщина в погонах – это не просто сотрудник, это сочетание ума, красоты, порядочности, уважения и любви к своей профессии. Мое жизненное кредо: «Если в сердце есть стремление, то и камень просверлишь», - уверена Эльмира Горюнова.

Ирина Болонкина заняла второе место в голосовании.

Второе место в голосовании заняла главный специалист оперативно-аналитического отдела ГУ МЧС по Нижегородской области Ирина Болонкина. За нее проголосовали 30 207 нижегородцев.

- Папа у меня был военным врачом и всё детство прошло в разъездах по гарнизонам.Всегда с восхищением и большим уважением смотрела на людей в форме с надписью "МЧС России", они были для меня олицетворением супергероев. В 2010 пришла на службу в ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области на должность диспетчера. Через три года переводом по службе перешла в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Прошла путь от рядового до лейтенанта, - рассказывает о себе Ирина.

И, наконец, замыкает тройку лидеров радиотелефонист пожарно-спасательной части Виктория Ворожейкина.

Замыкает тройку лидеров Виктория Ворожейкина.

- Работа нелегкая, всегда нужно быть начеку, сложновато бывает девочке выдержать целые сутки без сна, - признается Виктория. - Но как я мечтала в детстве о форме, о красивой форме, с погонами. А сейчас эта мечта воплотилась в реальность. Помимо работы в свободное время мне нравится играть на гитаре, пианино, готовить вкусные тортики, чтобы порадовать близких.

В ближайшее время читайте интервью с победительницей на сайте и в газете «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде». Мы благодарим всех участниц и еще раз подчеркиваем – все вы самые прекрасные девушки области!