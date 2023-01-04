Семилетний ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП в Балахнинском районе. Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Семилетний ребёнок и четверо взрослых пострадали при столкновении «Рено» и «Хонда» в Балахнинском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 3 января 2023 года на трассе "Шопша — Иваново — Нижний Новгород" в Балахнинском районе. 39-летний водитель «Рено» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хонда».

В результате ДТП пострадали пять человек. Это 45-летний водитель «Хонда» и пассажиры автомобиля «Рено», в том числе семилетний ребенок. Всех пострадавших доставили в Балахнинскую ЦРБ.

Напомним, ранее автомобилист влетел в ларек, скрылся, но оставил номерной знак в Нижнем Новгороде. По данному делу сотрудники полиции проводят проверку.