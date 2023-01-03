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Происшествия3 января 2023 15:35

Скрылся, но оставил номерной знак: Автомобиль влетел в ларек в Нижнем Новгороде

Автомобилист влетел в ларек, скрылся, но оставил номерной знак в Нижнем Новгороде
Анастасия СТЕПАНЕНКО
В заведение посреди ночи влетел легковой автомобиль ФОТО: телеграм-канал «Нижний №1»

В заведение посреди ночи влетел легковой автомобиль ФОТО: телеграм-канал «Нижний №1»

Необычное происшествие случилось на улице Гороховецкой в Канавинском районе Нижнего Новгорода в ночь на 3 января. Информация о нем появилась в сообществе ВКонтакте «Нижний Новгород|Без цензуры».

В ГУ МВД России по Нижегородской области поступило сообщение от хозяина круглосуточного ресторана быстрого питания. В его заведение посреди ночи влетел легковой автомобиль.

В результате происшествия одно стекло ресторана полностью разбито. Центральная дверь слетела с укрепления, которое к тому же было погнуто.

Водитель легковушки после столкновения скрылся с места происшествия. Но преступник, вероятно, скоро будет найден, ведь он оставил у дверей ресторана номерной знак своего автомобиля.

https://www.kp.ru/share/i/4/2504651/wr-960.jpg?0.498049570105167

https://www.kp.ru/share/i/4/2504651/wr-960.jpg?0.498049570105167

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» связалась с ГУ МВД России по Нижегородской области. В главном управлении сообщили, что по данному делу сотрудники полиции проводят проверку.

Летом 2022 года мы рассказывали про необычную «инсталляцию», которая ожидала прохожих на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода утром субботы, 30 июля. На пересечении улиц Октябрьской и Большой Покровской, прямо на оградительных столбиках, отделяющих проезжую часть от тротуара, на брюхе повис отечественный автомобиль.

ЧППроисшествия: ЧП