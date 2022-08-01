Пьяный водитель влетел в оградительные столбики на Большой Покровской в Нижнем Новгороде

Пострадавших нет. Фото: Даниил Ольнев. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Необычная «инсталляция» ожидала прохожих на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода утром субботы 30 июля. На пересечении улиц Октябрьской и Большой Покровской прямо на оградительных столбиках, отделяющих проезжую часть от тротуара, на брюхе повис отечественный автомобиль. Как такое могло приключиться, местным поначалу оставалось лишь догадываться.

– ДТП произошло около 08:10 в Нижегородском районе. 25-летний молодой человек допустил наезд на препятствие, – объяснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Машина получила механические повреждения. Пострадавших нет.

Погнувшимися и испорченными также оказались пять металлических столбиков. Автомобиль марки «Лада» полностью погнул первый столб, снеся бампер, перескочил ещё два ограждения, а на других двух повис, как на домкрате.

Машина получила механические повреждения. Фото: Даниил Ольнев. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Как оказалось, водитель за рулем автомобиля был пьян. В отношении него инспекторы ГИБДД составили протокол об административном правонарушении.

Фотографии с места происшествия сразу появились в соцсетях, где случившееся уже бурно обсудили пользователи.

– Ничего особенного, не вписался в темноте, наскочил на первый столб и подпрыгнул. С каждым может случиться. Сам как то на пустой дороге налетел на бордюр при повороте, – рассказал нижегородец Виктор Мальцев.

– Выходи не сдал, придёшь в следующем году, – написал местный житель Вова Матанцев.

– Да отстаньте вы от водителя, масло он меняет, – пошутил нижегородец Данил Артемов.

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