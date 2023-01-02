Девушка пострадала на пожаре, в результате которого обрушилась стена двухэтажного дома в Нижегородской области 2 января

Личный жилой дом загорелся в Нижегородской области утром 2 января Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Личный жилой дом загорелся в Нижегородской области утром 2 января.

– В 08.50 поступило сообщение пожаре по адресу: Кстовский район, село Вязовка, улица Широкая, – рассказывает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарно-спасательные подразделения, которые прибыли по адресу первыми, обнаружили, что огонь распространился по всей площади жилого дома. Кроме того, одна из стен здания обрушилась.

Открытый огонь был ликвидирован уже в 9.47. Все последствия пожара были устранены в 10.20.

Все последствия пожара были устранены в 10.20 Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В этом происшествии пострадала 21-летняя девушка. Она была доставлена в больницу. Погибших в результате возгорания, к счастью, нет.

По фотографиям с места случившегося видно, что жилой дом почти полностью был уничтожен огнем. Даже первый этаж теперь представляет собой лишь пепелище. А от задней стены дома практически ничего не осталось.

По данным ведомства, в ликвидации пожара было задействовано 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Сотрудники МВД по Нижегородской области устанавливают причину произошедшего.

Ранее мы сообщали, что утром 16 декабря 2022 года в Кстовском районе случился крупный пожар. Там в деревне Михальчиково вспыхнул склад пиломатериалов.