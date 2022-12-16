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Происшествия16 декабря 2022 5:33

Крупный пожар в Кстовском районе: склад пиломатериалов полыхает на площади 1000 квадратных метров

Склад пиломатериалов загорелся в Кстовском районе утром 16 декабря
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ранним утром загорелся склад с пиломатериалами.

Ранним утром загорелся склад с пиломатериалами.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар случился утром 16 декабря в Кстовском районе: там в деревне Михальчиково вспыхнул склад пиломатериалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило около 6 часов утра. В здании на улице Заводской горит кровля на площади 1000 квадратных метров. В 7:00 объявлен Ранг пожара №2. Угрозы соседним зданиям нет, погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают 57 человек и 11 пожарных машин, и лишь спустя почти полтора часа пожар удалось локализовать. Работа по его ликвидации продолжается, пожарные по-прежнему тушат горящее здание.

Причина возгорания пока не ясна.

ЧППроисшествия: ЧП