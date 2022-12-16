Крупный пожар в Кстовском районе: склад пиломатериалов полыхает на площади 1000 квадратных метров

Ранним утром загорелся склад с пиломатериалами.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Крупный пожар случился утром 16 декабря в Кстовском районе: там в деревне Михальчиково вспыхнул склад пиломатериалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
- Сообщение о пожаре поступило около 6 часов утра. В здании на улице Заводской горит кровля на площади 1000 квадратных метров. В 7:00 объявлен Ранг пожара №2. Угрозы соседним зданиям нет, погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работают 57 человек и 11 пожарных машин, и лишь спустя почти полтора часа пожар удалось локализовать. Работа по его ликвидации продолжается, пожарные по-прежнему тушат горящее здание.
Причина возгорания пока не ясна.