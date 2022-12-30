Новогодняя елка высотой 16 метров украсила «Школу 800». Фото: тг-канал Глеба Никитина

Огромная новогодняя ель появилась в «Школе 800» в микрорайоне Верхние Печеры. 16-метровая праздничная красавица установлена в атриуме – внутреннем световом дворе школы, который от улицы отделяют стеклянные стены. Так что любоваться новогодней сказкой можно не только внутри помещения, но и снаружи.

- Ёлку школе подарил концессионер, - рассказал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. - Он же вместе с подрядчиком, командой «Школы 800» при активной поддержке инициативных жителей организовал праздник «Чудеса вокруг нас», который посетили более 200 маленьких жителей микрорайона.

Также Глеб Никитин отметил, что «Школа 800» становится не только важным образовательным, но и общественным местом. Кстати, корпус в Верхних Печерах планирует принять учащихся уже в конце февраля 2023 года.

В Нижнем Новгороде меж тем уже всё готово для празднования Нового года. В этот раз оно будет иметь свои особенности. Во-первых, принято решение отказаться от салютов и концертов. Во-вторых, основными точками празднования станут не главные площади в каждом районе, а полюбившиеся нижегородцам места - праздник придет и на каток, и в уютный исторический квартал, и в современное мультимедийное пространство. С полной программой мероприятий на Новый год в Нижнем Новгороде можно ознакомиться здесь.