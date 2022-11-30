Новый год 2022-2023 в Нижнем Новгороде: программа, цены, порядок посещения

Стала известна программа празднования Нового года в Нижнем Нолвгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В этот раз празднование Нового года в Нижнем Новгороде будет иметь свои особенности. Во-первых, принято решение отказаться от салютов и концертов. Во-вторых, основными точками празднования станут не главные площади в каждом районе, а полюбившиеся нижегородцам места - праздник придет и на каток, и в уютный исторический квартал, и в современное мультимедийное пространство. Ну и в-третьих, в этом году новогодняя программа выйдет за пределы областного центра — много интересного ждет нижегородцев и в Городце, и в Выксе. При этом главный подарок будет терпеливо ждать горожан на Нижегородской ярмарке, где можно и глинтвейна вприкуску с пирожками попить, и детей отвести к Деду Морозу, и спрятаться от друзей в ледяном лабиринте. Вашему вниманию представлена программа на Новый год 2022-2023 в Нижнем Новгороде.

Нижегородская ярмарка

Центральной точкой празднования Нового года станет Нижегородская ярмарка. Мероприятия на ней будут проходить с 16 декабря по 15 января. Предусмотрены два формата посещения — индивидуальное и организованными группами.

Главной точкой праздника вновь станет территория Нижегородской ярмарки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На территории перед Главным ярмарочным домом будет четыре основных локации:

- новогодний каток — будет работать с 16 декабря по 15 января.

- ледовый городок с лабиринтом. В этот раз лабиринт будет гораздо больше прошлогоднего, и в нем действительно можно будет затеряться. Также на территории городка планируются мастер-классы по резке изо льда, но это мероприятие напрямую зависит от погодных условий.

- ярмарочный базар, где можно приобрести подарки и сувениры.

- Дом Деда Мороза, посещение которого будет осуществляться строго по предварительной записи по предъявлению qr-кода.

Встреча Нового 2023 года на Нижегородской ярмарке начнется с программы «По следам пропавших игрушек» (0+). Юные посетители помогут Деду Морозу и Снегурочке найти подарки, высыпавшиеся из мешка и тем самым спасти Новый год.

Также на территории ярмарки будут организованы световые инсталляции, установлены арт-объекты, с которыми можно будет сфотографироваться.

Площадь Горького

Фестиваль «Горьковская елка» в этом году будет проходить на площади Горького с 23 декабря по 8 января. Маленькие посетители и их родители смогут принять участие в иммерсивных шоу, сделать незабываемые фото в специальных фотозонах, а еще купить в ярмарочных домиках подарки и сувениры с любовью сделанные нижегородскими мастерами.

Фестиваль "Горьковская елка" пройдет на площади Горького. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Центр города

В этом году площадь Минина и Пожарского не будет главной точкой празднования, поэтому перекрытие движения здесь не планируется. С другой стороны, совсем без праздника самое сердце Нижнего Новгорода не оставят. Так, на стенах и башнях Нижегородского кремля в период с 28 декабря по 8 января будет организовано 3D-мэппинг шоу.

По улице Большой Покровской будут ходить аниматоры в костюмах снеговиков и различных сказочных новогодних персонажей — с ними можно будет повзаимодействовать и сфотографироваться. 24,25, 29 и 30 декабря аниматоров можно будет встретить с 17:00 до 20:00, а 31 декабря — с 15:00 до 21:00 и с 0:30 до 02:30. 1 и 7 января праздничная анимация будет работать с 15:00 до 20:00, а 2-6 и 8 января с 17:00 до 20:00.

Концертов приглашенных звезд в этот раз не будет, но в рамках программы «Новогоднее соло» на улицах Рождественской и Большой Покровской для нижегородцев выступят местные артисты. Выступления будут проходить 24 и 25 декабря, а также с 29 декабря по 8 января.

Особенные выступления «Новогоднего соло» ждут нижегородцев в ночь на 1 января с 0:30 до 2:30. На каждой из двух перечисленных площадок выступят 2 сольных артиста, один дуэт и одна музыкальная группа.

Порядок в центре города при этом будут поддерживать городовые, которые также дополнят праздничный антураж.

Студеный квартал (улицы Студеная, Звездинка, Алексеевская)

25 декабря будет проводиться рождественский фестиваль вертепных театров. Так как в этот день празднуется католическое Рождество, на этой территории планируется выступление католического хора, органный концерт, пройдут иммерсивные экскурсии.

С 26 по 30 декабря «Праздник света и чудес в Студеном квартале» - экскурсии для всей семьи и аудиоспектакль.

С 1 по 5 января по адресу улица Студеная, 14 будет проходить мэппинг шоу «Сокровища Студеного» от студии dreamlaser.

Кроме того, с 26 декабря по 8 января здесь будут проводиться экскурсии «Что с Фанечкой было?», «Детали квартала» и самостоятельный аудиогид «Сокровенное». Посещение экскурсий строго по предварительной записи.

Квартал церкви Трех Святителей (улицы Новая, Короленко, Славянская)

25-30 декабря — рождественская ярмарка в старинной усадьбе на улице Студеной, 14.

1-5 января — мэппинг шоу от студии dreamlaser «История детской мечты» в Саду мечтателей (Короленко, 17).

7 января — благотворительная «Горьковская елка» с чаепитием и подарками.

С 26 декабря по 8 января сказочные экскурсии-спектакли для детей и их родителей «Обыкновенные сны Савелия», «Изнанок Заповедного квартала», «Заповедные кварталы. Первый взгляд», «Мороз потехам не помеха», «Упоительные истории», «Роман в письмах» и «Рождественские истории».

Пространство «ЦЕХ»

С 24 декабря по 5 января здесь будут проводиться сразу два мероприятия. Во-первых это новогодняя инсталляция «Фиджитал сказка», созданная посредством совмещения реальных предметов и интерактивных проекций. Также будет работать 9 фиджитал-аттракционов, в числе которых гигантская цифровая раскраска, создание анимированных персонажей и многое другое.

Вторым и не менее интересным мероприятием станет посещение выставки об истории эволюции компьютерных игр. Вниманию взрослых более 500 ретро и современных игровых приставок, при виде которых накатывает ностальгия. Тем временем дети смогут найти для себя много интересного в игровой зоне.

Центр современного искусства «Терминал»

Новое пространство на улице Красная Слобода, 9 покажет интерактивное представление по сказке «Цветик-семицветик» (6+). Все декорации созданы нижегородскими художниками. Центральный объект пространства — 10-метровая скульптурная группа «Вихрь игрушек». Представление завершится выставкой рисунков гостей галереи. Кроме того, ребята получат подарки, созданные художниками и мастерами фабрики в Семенове.

Всего предусмотрено 12 сеансов, продолжительностью по 40 минут.

Площадка «Спорт-порт»

Это еще одна праздничная территория, рассчитанная на активный семейный отдых. С 29 декабря по 8 января площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00. С 13 января по 26 февраля график работы площадки изменится — она будет доступна по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.

Для посетителей будет работать каток 70 на 50 метров с купольным световым оформлением и экраном, на котором будут показывать мультфильмы и новогодние фильмы.

Горка для тюбинга будет иметь 3 спуска — 6, 10 и 17 метров, под ней также расположены различные элементы: скалодром, качели, брусья, кольца и веревочная лестница.

Провести время здесь можно за игрой в городки, лапту, хоккей с мячом и в футбол в валенках.

В шатре для всех желающих будут организованы мастер-классы.

Новогодние гуляния в парках

- парк «Швейцария» - программы «Сказочные представления», «Новогодняя программа» и «Новый год».

Пращдничные мероприятия будут организованы и в парке "Швейцария". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- парк «Автозаводский» – «Кошачьи бега», «Мурр-Мяу шоу», Disco boom и «Рождество Христово», а также «Новогодняя программа» у второго паркового озера.

В парках «Дубки», Станкозавода, Светлоярском и парке имени Свердлова будут проходить свои новогодние программы.

Благотворительные мероприятия

Одним из наиболее ожидаемых благотворительных мероприятий станет ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» (0+) с участием известных фигуристов, которое будет проходить в КРК «Нагорный» 22 и 23 декабря. Ожидается два благотворительных показа, а также три платных (стоимость билетов от 500 до 1200 рублей).

Детям мобилизованных бесплатно покажут ледовое шоу Татьяны Навки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15 декабря по 15 января на Нижегородской ярмарке будут проходить благотворительные елки для особенных детей с кукольными представлениями, играми и подарками.

20-22 декабря в 15:00 в областной детской библиотеке будет проходить литературный квест «Школа снеговиков, или Хоровод арт-елок».

27 декабря в 11:00 в детской библиотеке также будет проходить программа для детей «Сон в новогоднюю ночь, или Сказка о Щелкунчике».

Кроме того, в период с 20 декабря по 8 января благотворительные елки будут проходить на различных городских площадках и дворовых территориях.

Программа за пределами города

Болдино, музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина

30 декабря-10 января — всероссийский фестиваль «Зимних праздников блестящие тревоги»,

6-10 января — фольклорная программа «Святочные гадания»,

Весь январь — конные прогулки на санях, верховая езда кормление животных, фотосессии с лошадьми и многое другое.

Городец

24 декабря с 11:00 до 15:00 предновогодняя ярмарка на площадке перед Городом мастеров

с 25 декабря выставка «Рождества волшебные мгновенья» в городе мастеров.

28 декабря в 15:00 — программа «В гости всех друзей зови в новогодний теремок».

4 января с 10:00 в ДК «Северный» новогоднее представление для малообеспеченных и многодетных семей.

8 января в 12:00 в ДЦ «Метеор» новогоднее интерактивное представление для детей, организованное совместно с Городецкой епархией.

Также в декабре на территории Города мастеров будут реализованы программы «Новогодний теремок в гости ждет на огонек», «Новогодняя круговерть», «Новогодние забавы в русском стиле», «Новый год отметим вместе танцем, юмором и песней!». Свои мероприятия будут проводить и местные учреждения культуры с декабря по январь.

Выкса, Дворец культуры имени Лепсе

5 января в 17:00 там состоится новогодний концерт «Старые песни о главном», а 11 января в 18:00 пройдет рождественский концерт «Вечерок вечеряется».

С 22 декабря по 25 декабря — программа «Новогодний экспресс Деда Мороза и Снегурочки».

25 декабря в 16:00 — церемония зажжения главной елки города.

С 27 по 30 декабря и с 2 по 6 января — театрализованное представление «В волшебной стране снов».

Саров

29 декабря - 9 января цикл новогодних мероприятий в библиотеке имени Маяковского,

3 января — 8 января программа «Каникулы в музее: зимняя сказка» в городском музее.

Дивеево, центральный Дом культуры

20 декабря — 15 января — цикл новогодних мероприятий

23 декабря в 16:00 — церемония зажжения главной елки

4 января в 11:00 — зимние игры «Мороз потехам не помеха»

Арзамас

с 15 декабря по 15 января — цикл новогодних мероприятий в библиотеках, культурно-досуговых комплексах и центрах ремесел, а также цикл тематических выставок и интерактивных программ в музеях.

Кроме того, в торговых центрах Нижнего Новгорода будет работать почта Деда Мороза, а рестораны и кофейни города предложат специальное меню для фуд-путешествия. Специальные новогодние выставки, театральные постановки и концерты предусмотрены во многих культурных учреждениях города. Подробнее о стоимости билетов и времени посещения можно узнать на сайтах организаций.