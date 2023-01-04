Певец Дмитрий Яковлев: «Новый год — это время чудес и любви». Фото: Из личного архива героя публикации

Дискотека 80-х

Дмитрий, расскажите о ваших первых выступлениях.

- Музыкой увлекался с детства. Любил красивые мелодии, слушал популярную в те годы радиостанцию «Маяк», записывал на кассетник понравившееся песни. Это сейчас есть Интернет, в котором можно найти всё, а раньше, чтобы записать любимую композицию, сидели у приёмника часами. А в Новый год жизнь останавливалась, потому что 1 и 2 января по центральному телевидению показывали фестиваль «Песня года». Ждал любимых артистов, и, конечно, пел вместе с ними. Происходящее на экране казалось чем-то сказочным и недосягаемым. Глядя на завораживающий новогодний антураж, представлял, как стою на сцене…

Как скоро ваши мечты начали сбываться?

- Прошло совсем немного времени, и на школьном музыкальном конкурсе я получил медаль «Лучший певец». В июле 1998 года стал лауреатом международного конкурса исполнителей в Евпатории «Звёзды Тавриды». В 2001 году начал сотрудничать с композитором Алексеем Приданцевым. Результатом совместного творчества явились песни в стиле диско «Я болею тобой», «Давай подумаем о нас», а также композиция «Когда на город ночь ложится», которую представил на фестивале «Дискотека 80-х» в июле 2005 года. Первые крики «браво», букеты цветов, автографы…

Кто ещё принимал участие в концерте, и как вы, начинающий исполнитель, ощущали себя на одной сцене с именитыми артистами?

- В концертной программе «Дискотека 80-х» также участвовал солист ВИА «Весёлые ребята» Александр Добрынин. Он исполнил хиты «Розовые розы», «На Канарских островах», «Пустыня» из кинофильма «Приморский бульвар». Из-за кулис наблюдал, как Александр обыгрывает каждую песню, общается со зрителями и искромётно шутит. Это бесценный опыт для начинающего артиста.

Большая часть песен, которые пишете и исполняете, в стиле диско, расскажите, чем он близок вам?

- В детстве из каждого магнитофона и телевизора звучали песни групп «Мираж» и «Modern Talking» в стиле евродиско, которые привлекали своей мелодичностью и лирическими текстами, понятными каждому слушателю. Эти песни - о любви и разлуке, мечте и реальности, они о каждом из нас. Любовь с первых нот и аккордов.

Семь концертов в День Победы

Дмитрий, расскажите о своих праздничных выступлениях, какие вам запомнились больше всего?

- 9 мая 2010 года на праздновании 65-летия Победы в Великой Отечественной войне с соавтором Алексеем Приданцевым исполнили песни военных лет, а также композиции из нашего репертуара в семи районах Нижнего Новгорода.

Дмитрий Яковлев, День Победы, 2012. Фото: из архива героя публикации

А накануне Дня Победы выступили в двух домах-интернатах для ветеранов и тружеников тыла. Участники войны пели хором песни, которые слушали ещё в юности, улыбались и благодарили после концерта за то, что почувствовали себя молодыми. Это было незабываемо и трогательно до слёз. Вообще, люди почтенного возраста внимательные и благодарные слушатели. Даже стихи дарят:

Я видела тебя на сцене...

Ты пел душой, ты сердцем пел.

Мелькали радужные тени,

Зал замирал и вновь взрывался.

Но ты коснуться не посмел,

И только скромно улыбался.

Твои глаза, улыбка, взгляд

Нам излучают столько света.

И может кто-то виноват,

Что есть любовь в душе поэта.

И если скажет тебе кто-то,

Что ты - звезда, и все в порядке...

Твое искусство не работа,

А состояние души.

Пусть жизнь пока не будет сладкой,

Купаться в славе не спеши.

Останься ты в душе мальчишкой,

Свободным, чистым и простым.

И пусть для всех твоя улыбка

Подарком будет дорогим!

Дмитрий, коснулась ли война вашей семьи?

- В День Победы выступаю с особым волнением и чувством гордости. В нашей стране нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Мой дедушка, Яковлев Иван Васильевич, до войны работал школьным учителем начальных классов. В 1941 году взял в руки оружие и прошёл две войны – Великую Отечественную и Советско-японскую. Получил звание капитана, награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За долголетнюю и безупречную службу в СА». Моя бабушка, Яковлева Нина Дмитриевна, военные годы провела на телефонном узле. Один раз отправилась в соседний город провести долгожданные выходные. На обратном пути Нина вдруг сказала подруге на вокзале: «Не хочу ехать», и осталась. Поезд разбомбили фашисты.

Иван Васильевич и Нина Дмитриевна Яковлевы. Фото: из архива героя публикации

Мой дедушка, Федосеев Юрий Александрович, нёс службу в частях Черноморского флота, разминировал судоходные пути, гавани и прибрежные воды. После взрыва мины под Сталинградом катер с матросами перевернуло волной, по счастливой случайности тогда никто не пострадал, а голова молодого Юры стала седой. Награждён Орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германией 1941-1945 гг.», «За безупречную службу» I степени. Моя бабушка, Федосеева Екатерина Николаевна, окончила медицинское училище, в годы войны ухаживала за ранеными в госпитале. Я помню, я горжусь!

Юрий Александрович и Екатерина Николаевна Федосеевы. Фото: Из личного архива героя публикации

Дмитрий, какие выступления вам ближе – в клубах, концертных залах, или на больших открытых площадках?

- Конечно, праздники, на которые приходят тысячи зрителей — это незабываемые ощущения — чувство единения с событиями городского и федерального масштаба.

В 2010 году в день рождения Нижнего Новгорода вместе с Алексеем Приданцевым спели для горожан любимые хиты и новые песни. Выступления прошли в пяти районах города и на главной сцене – площади Минина и Пожарского напротив Нижегородского кремля. После исполнения нашей композиции «Осколки звёзд», во время вечерней концертной программы в небе зажглись 2000 залпов салюта, похожих на осколки звёзд.

4 ноября 2011 года в честь Дня народного единства в праздничной программе на площади Минина и Пожарского исполнил поистине народные песни - «Нижегородскую лирическую» и «Я люблю тебя, жизнь» в дуэте с Алексеем Приданцевым. В этот день Нижний Новгород посетили президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства Владимир Путин. Они возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного единства. Яркие впечатления от этих праздников остались навсегда.

Шоу «Голос» - одноразовая жвачка

Дмитрий, как вы относитесь к вокальным конкурсам, например «Голос»?

- «Голос» не имеет ничего общего с конкурсом, и тем более с творчеством. Это всего лишь шоу – караоке, перепевки, подражание кому-то - одноразовая жвачка. Несчастные участники этого проекта тратят огромные деньги, чтобы несколько раз появиться на телевидении, спеть чужие песни, а потом навсегда кануть в безвестность. Истинный конкурс там, где артисты представляют своё творчество и раскрывают индивидуальность.

Где начинающим исполнителям раскрыть творческий потенциал и показать своё творчество? Лайфхак от Дмитрия Яковлева…

- В 2011 году я принял участие в третьем международном фестивале «Гуляй душа», который прошёл в столичном «Медяник-club». Участники конкурсной программы приехали из России, Беларуси и Латвии. С песней «Сердце изо льда» завоевал признание зрителей, жюри и стал лауреатом. В гала-концерте прозвучала композиция «Ты уже другой». На фестивале слушатели открывают для себя новые имена исполнителей, а участники отмечают дружескую поддержку коллег и приятное общение. «Гуляй душа» проходит в Москве с 2008 года. Авторы и исполнители представляют музыкальные произведения и выступают с признанными мэтрами сцены.

Дмитрий Яковлев, международный фестиваль «Гуляй душа», Москва, 15 мая 2011. Фото: из архива героя публикации

В том же году исполнил песни и прочёл стихи на международном фестивале «Стиходелика», который также прошёл в Москве. На сцене выступили поэты и музыканты из России, Германии, Израиля, а также республик бывшего Советского Союза. На фестивале авторы заявляют о себе, представляют песни и стихи. Творческому человеку необходим контакт с залом, важно видеть глаза и слышать аплодисменты. «Стиходелика» - творческое движение, которое помогает авторам и исполнителям провести поэтические и музыкальные вечера на центральных сценах Москвы.

Поэтому начинающим артистам я бы посоветовал обратить свое внимание на фестивали и конкурсы – как международного масштаба, так и городского, ведь это отличный повод заявить о себе.

Федеральные праздники и международные фестивали – это, конечно хорошо, а были необычные выступления?

- Я пел на улице. На дне рождения улицы! Да, и такое бывает. В Нижнем Новгороде ежегодно проходит фестиваль гостеприимства – День улицы Рождественской. Для гостей праздника готовят яркую развлекательную программу – экскурсии, конкурсы и концерты. Главное фестивальное действие разворачивается на площади Маркина напротив Речного вокзала. В течение дня на сцене выступают музыканты и творческие коллективы.

Дмитрий Яковлев, фестиваль гостеприимства, 22 сентября 2018. Фото: Из личного архива героя публикации

Настоящая любовь навсегда

Творческий человек, как правило, рождается от большой любви. Расскажите о своей семье.

- Моя мама — преподаватель музыки, папа — офицер вооружённых сил. Кстати, 4 января у моего папы Валерия Яковлева День рождения. Чуткий и сердечный, внимательный, отзывчивый и честный. Человек долга, мужчина. Таким Валерия знали родные и близкие. Культура, образованность и духовность — ориентиры, на которые равняешься. Ещё интеллигентность, которую не достичь никакими высшими образованиями. Образование было тоже на высшем уровне. С отличием окончил школу, Ленинградское училище военных сообщений и Военную академию тыла и транспорта. Потомственный военный, Валерий Яковлев нёс звание офицера 27 лет. Награждался медалями «За безупречную службу», почётными грамотами и благодарственными письмами.

Валерий Яковлев - отец Дмитрия. Фото: из архива героя публикации

Фронтовик, капитан, Иван Васильевич Яковлев гордился сыном Валерием. Любящая и верная супруга Людмила понимала и разделяла трудности и радости жизни офицера. Познакомились родители в городе Горьком, куда папа переехал из родной Каширы, что в Московской области. Встреча произошла в подъезде дома: мама жила на втором этаже, а в такой же квартире на первом поселилась семья военного. Однажды юный Валера выходил из квартиры и увидел девушку, которая сбегала по ступенькам. После этой встречи родители уже не расставались. Они поженились и переехали в Ленинград, где у них родился я.

Папа отличался добросовестным отношением к работе, образцовой дисциплиной, самоотверженностью, безвозмездным желанием помочь друзьям и коллегам. В свободное время увлекался чтением, любил рыбалку, а также писал стихи.

«Курсантская песня»

От холода промерзшие тела,

Идут курсанты в сомкнутом строю.

Нам хочется тепла, тепла, тепла,

И тишины в придуманном раю.

От холода слабеют голоса,

И песня застывает на ветру.

А нам опять бежать, бежать, бежать,

Что бы упасть в холодную траву.

И зной, и холод ждут нас впереди,

Опять мы будем, как в кошмарном сне.

Но будут мне светить, светить, светить

Твои глаза в небесной вышине.

И все смогу тогда я пережить,

И светлым будет самый чёрный день.

И я вперед пойду, пойду, пойду,

Смахнув с души сомненья злую тень.

Валерий Яковлев, 2 декабря 1968

Новый год – это время чудес и любви

Дмитрий, какие традиции встречи Нового года есть в вашей семье?

- Конечно, живая ель. Высокая, под самый потолок, с красной звездой и советскими игрушками. Аромат дерева наполняет дом и начинается магия. Всё, что загадывалось в канун Нового года, непременно сбывалось. В школьные новогодние каникулы мы с другом представляли себя радиожурналистами, придумывали интересные сюжеты для репортажей, брали друг у друга интервью и записывали их на магнитофон. Кто бы мог подумать, что часть моей жизни будет связана с радио. С 2000 года работал на радиостанциях «Эхо Москвы», «Русская Служба Новостей», «Русское радио» ведущим информационных программ. В 2001 году номинирован на присуждение международной профессиональной премии в области русскоязычного радиовещания имени Попова.

Каждый Новый год загадывал желания, связанные с творчеством. Представлял, как выхожу на сцену, пою, выпускаю альбомы, а мои песни звучат по радио и ТВ. Сбылись абсолютно все мечты – про выступления, телевидение и даже собственные песни. В январе 2012 года вышел дебютный альбом «Лучшее», который стал итогом семилетней творческой работы. После официальной премьеры в iTunes альбом «Лучшее» появился на крупнейших цифровых музыкальных площадках и стал доступен во всех странах мира.

Друзья, в новогодние дни загадывайте желания и мечтайте, потому что Новый Год – это время чудес и любви!