Парад Победы пройдет на площади Минина в Нижнем Новгороде в 2023 году

Парад Победы пройдет на площади Минина в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде этом году вновь пройдет на площади Минина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Торжественное шествие на центральной городской площади начнется в 10.00. В нем примут участие более тысяч человек: парадные расчеты академии МВД, МЧС, Росгвардии, ГУФСИН, Нижегородского кадетского корпуса и образовательных учреждений региона.

Смогут увидеть нижегородцы и военную технику: современные боевые машины и орудия времен Великой Отечественной войны. Ветераны будут наблюдать за происходящим с трибун, которые специально для них установят рядом с кремлем.

Завершится парад традиционной акцией памяти «Бессмертный полк» - колонна будет формироваться на Верхневолжской набережной.

До 9 мая в Нижнем Новгороде пройдет несколько репетиций Парада Победы. Как правило, они начинаются ближе к двадцатым числам апреля, в связи с чем в определенные дни ожидаются перекрытия дорог.

Стоит отметить, что в последние три года Парад Победы проводился на Нижневолжской набережной, однако этой весной его было решено перенести вновь на площадь Минина.