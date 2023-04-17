«Заставил написать расписку на 1,5 миллиона»: В Нижнем Новгороде 74-летний пенсионер расстрелял соседа из ружья, чтобы завладеть его участком

Пенсионер расстрелял из ружья соседа в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 74-летнему пенсионеру, который учинил расправу над соседом из-за земельного участка. Дед заставил бедолагу написать расписку в получении крупной суммы денег и несколько раз выстрелил в него из охотничьего ружья. Подробности этой истории рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Все произошло в мае прошлого года на территории поселка Дубенки Приокского района, где 36-летний нижегородец приобрел земельный участок, за который заплатил почти 2,5 млн рублей. Дома на территории не было, лишь старый ветхий сарайчик, построенный из подручных материалов. То, что у земельного участка появился новый хозяин, сильно не понравилось соседу – 74-летнему пенсионеру, который давно облюбовал его и использовал для своих хозяйственных нужд.

На участке располагался лишь небольшой сарайчик. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

То ли пересмотрев «Ворошиловского стрелка», то ли ввиду каких-то иных причин, 29 мая дед, вооружившись обрезом охотничьего ружья, пришел к новоиспеченному соседу и потребовал немедленно убраться отсюда.

- Он потребовал от владельца написать расписку о получении 1,5 миллиона рублей в счет оплаты стоимости данного участка. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший собственноручно написал указанную расписку, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Пенсионер владел ружьем незаконно. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

После этого пенсионер несколько раз выстрелил в мужчину, который лишь чудом остался жив. На скорой его доставили в больницу, где врачи оказали ему помощь.

- Подозреваемый был заключен под стражу. В ходе проведения обыска в жилище пенсионера следователи СК обнаружили и изъяли боеприпасы к огнестрельному оружию, - уточнили в Следкоме.

Расследование уголовного дела длилось почти год. Пенсионера судили сразу по трем статьям – покушение на убийство, сопряженное с вымогательством, вымогательство с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Приговором суда ему назначено 16 лет колонии строгого режима.

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